Ceny jeszcze wzrosną. Niemcy, Czesi, Słowacy i uchodźcy napędzają popyt

Na stacjach w Polsce padają kolejne rekordy ceny benzyny i oleju napędowego, co skłania do pytania, kto na tym zarabia. I co dalej z rynkiem? Rozmawiamy o tym z Leszkiem Wiwałą, prezesem POPiHN.

- W dłuższej perspektywie możemy się spodziewać dalszych wzrostów cen paliw - prognozuje w rozmowie z WNP.PL Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), zrzeszającej przedsiębiorców specjalizujących się w przemyśle i handlu produktami naftowymi.

Przy rekordowych cenach na stacjach ważne będzie to, jak zachowa się popyt.

Prezes POPiHN wskazuje, że w kraju mamy wyjątkowo wysoką konsumpcję paliw, co wynika także z coraz większej liczby zagranicznych kierowców, którzy tankują u nas. Na stacjach w pasie przygranicznym widać zwiększony ruch, bo w Polsce mamy najtańsze paliwa w regionie.

Ceny paliw na stacjach testują w ostatnich tygodniach kolejne granice. Skąd te rekordy?

- Ceny paliw oderwały się w tym roku od cen ropy, bo wyjątkowo brakuje nam paliw gotowych. Od początku roku mamy ograniczenia w produkcji w europejskich zakładach.

Rafineria w Gdańsku była na początku roku wyłączona przez 2 miesiące z powodu planowanych remontów. Mieliśmy kilka poważnych awarii, jak w należącej do OMV rafinerii w Schwechat czy w MOL-owskiej rafinerii w Százhalombatta na Węgrzech. W połowie października do awarii doszło również w największej rafinerii w Europie Pernis w Holandii, należącej do Shell. Do tego rozpoczęły się strajki we francuskich zakładach i planowany remont w drugiej co do wielkości w Unii Europejskiej rafinerii BP.

To wszystko nakłada się na utrzymującą się niepewność na rynku ropy, gdzie obserwujemy tarcia na linii Saudów i Stanów Zjednoczonych.

Rafinerie mają pieniądze i muszą wyciskać jak najwięcej ze swoich instalacji

Czy fakt, że brakuje obecnie mocy rafineryjnych, może spowodować powrót inwestycji w tym segmencie? Innymi słowami, czy wieszczony zmierzch przemysłu rafineryjnego pora odwołać?

- Budowa nowej rafinerii w Europie wciąż nie ma sensu i nadal obserwujemy w Unii Europejskiej trend odwrotny, czyli zamykania zakładów. Jednak to, co pokazują analizy, to fakt, że rafinerie mają dzisiaj pieniądze oraz zidentyfikowane wąskie gardła produkcyjne i tu rodzi się obszar do inwestycji. Trzeba wyciskać jak najwięcej z istniejących instalacji, ograniczać wspomniane wąskie gardła i inwestować w zielone, niskoemisyjne źródła.

Trzeba też pamiętać, że obecnie paliwa możemy kupować w zasadzie na całym świecie, co również stawia pod znakiem zapytania sensowność nakładów na zwiększanie mocy. Poza tym, kiedy mówimy o tym, że jesteśmy w okresie przejściowym i planujemy stopniowe odchodzenie od węglowodorów, duże inwestycje wydają się kompletnie nieracjonalne.

Zarówno w rafinerii w Gdańsku, jak i w Płocku są miejsca, w których można by osiągnąć pozytywny efekt ekonomiczny oraz ekologiczny poprzez dalsze inwestycje. Tego typu procesy wymagają podejmowania złożonych decyzji. Worek z pieniędzmi też jest ograniczony.

Polska ma najtańsze paliwa w regionie, to widać w ruchu w przygranicznych stacjach

Czyli więcej paliw na rynku się nie pojawi, co nie pozwala mieć nadziei na spadki cen na stacjach?

- Pytanie, jakie się nasuwa w obecnej sytuacji to, jak w przypadku rekordowych cen paliw zachowa się popyt. Na przykład w Niemczech już obserwujemy jego spadek. Takie prognozy były również dla polskiego rynku, że w związku z wysokimi cenami będziemy obserwować spadek popytu. W przeszłości, gdy cena benzyny przebijała poziom 6 zł, widać było od razu reakcję rynku w postaci spadku sprzedaży. Teraz tak nie jest. Polacy przestali oszczędzać na paliwie.

Nie można też zapominać, że wyjątkowo wysoka konsumpcja paliw na polskim rynku wynika także z coraz większej liczby zagranicznych kierowców, którzy tankują w Polsce. Są to nasi sąsiedzi w pasach przygranicznych - Niemcy, Czesi i Słowacy - ale też uchodźcy, którzy trafili do Polski lub są tu przejazdem oraz osoby im pomagające. Do tego dochodzi transport w kierunku Ukrainy. Należy pamiętać, że paliwa z Polski odgrywają istotną rolę w bilansowaniu rynku na Ukrainie.

Te wszystkie czynniki mają wpływ na to, jak kształtuje się sytuacja na krajowym rynku.

Wspomniał pan, że w pasie przygranicznym widać zwiększony ruch. Czyli sąsiedzi Polski korzystają z tego, że mamy najtańsze paliwa w regionie?

- Zdecydowanie tak i dysproporcja jest duża. Dla nas jest to jeden z elementów lokalnej układanki, która ma wpływ na to, jak mamy kształtować strukturę logistyczną. To, że w Polsce mamy paliwa, że terminale naftowe, które pozwalają na bieżąco te różne fluktuacje na rynku zabezpieczać, to jedno. Musimy także pamiętać o rezerwach strategicznych, które gwarantują bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zobowiązani jesteśmy ustawowo do utrzymywania zapasów interwencyjnych na 90 dni, ale im wyższa jest konsumpcja, tym te rezerwy muszą rosnąć, a nie jest łatwo z mocami magazynowymi.

Tu należą się wyrazy najwyższego uznania dla byłego już prezesa PERN Igora Wasilewskiego, który kilka lat temu podjął wizjonerską decyzję o rozbudowie krajowej bazy magazynowej paliw i to w czasach, gdy nikt nawet nie myślał o takich wzrostach na rynku paliw.

Paliw w Polsce nie zabraknie, ale taniej nie będzie

Popyt rośnie, rafinerie nie wyrabiają, pojemności magazynowe też mamy ograniczone. Czy w takim razie w Polsce realny jest scenariusz, że może zabraknąć paliw?

- Nie ma łatwiej odpowiedzi, który z wymienionych elementów jest obecnie największym problemem. Baza surowcowa jest ograniczona. Surowiec do tej pory w większości był sprowadzany rurą ze wschodu. Teraz ma to się zmienić i staramy się jak najbardziej dywersyfikować dostawy. Wciąż jednak do końca nie wiemy, jak to całkowite odcięcie od rosyjskiej ropy będzie zorganizowane, nie mamy jeszcze projektu stosownej ustawy.

To będzie bardzo złożona operacja logistyczna, kontrakty terminowe, zakupy spotowe, szukanie najlepszych dla nas gatunków ropy. Nigdy tej skali operacji nie przerabialiśmy, ale wydaje się, że jesteśmy w stanie to zrobić.

Trzeba jednak cały czas pamiętać, że krajowe rafinerie nie są w stanie pokryć całego krajowego, wciąż rosnącego zapotrzebowania. Musimy sprowadzać gotowe paliwa, dlatego należy spojrzeć na szerszy obraz sytuacji w całej Unii Europejskiej.

5 grudnia, gdy zgodnie z ustaleniami unijnymi zacznie obowiązywać embargo na ropę z Rosji, pojawią się nowe wyzwania, takie jak chociażby dostępność i koszt transportu tankowcami. Przecież surowiec z nowych kierunków trzeba jakoś dostarczyć do Europy. Podobny kryzys przerabialiśmy dwa lata temu, w trakcie pandemii, gdy ceny frachtu nagle wzrosły 11-krotnie z powodu braku statków.

Czyli jedno jest pewne, taniej nie będzie.

- W dłuższej perspektywie możemy się spodziewać dalszych wzrostów cen paliw. Rząd przedłużył po raz kolejny tarczę antyinflacyjną, ale nie można spodziewać się, że tak już zostanie.

Do tego dochodzi siła polskiej waluty, bo za ropę czy paliwa gotowe sprowadzane z zagranicy trzeba płacić przecież w dolarach. W czarnych scenariuszach zakładaliśmy, że dolar będzie kosztował 5 zł i w październiku te scenariusze się spełniły. Jak sytuacja będzie się kształtować w przyszłym roku, pozostaje jedną wielką niewiadomą, a to ma realne przełożenie na ceny paliw.

Trzeba mieć też świadomość planów Komisji Europejskiej, która dąży do znacznego zwiększenia opodatkowania paliw kopalnych. Ten kierunek długofalowo jest nie do uniknięcia.

Im dalej od źródła surowca, tym zarobek na paliwowym boomie maleje

Kto w takim razie zarabia na tych rekordowych cenach paliw? Producenci surowca, rafinerie, a może ostatnie w tym łańcuchu stacje paliw?

- Dzisiaj najwięcej zarabia ten, kto ma złoża ropy. Rafinerie owszem zarabiają, ale nie mogą dać niższych cen, ponieważ tu decyduje rynek. To wypadkowa cen surowca na londyńskiej giełdzie, kosztów logistyki, produkcji paliwa. Nie bez znaczenia jest też już wspomniany rosnący popyt na paliwa.

Czyli im dalej od źródła surowca, tym zarobek na paliwowym boomie maleje?

- Dokładnie tak. Obecnie na końcu tego łańcucha, czyli na stacji paliw, tego zarobku praktycznie nie ma w ogóle. Oficjalne statystyki, które podajemy raz w miesiącu, pokazują wyraźnie, że marże na stacjach są bardzo niskie. Zarabia się jedynie na LPG.

Owszem, rolą branży jest zapewnienie paliwa na rynku i dobrze byłoby, gdyby były one w rozsądnej cenie. Jednak właściciele stacji mają tu małe pole do manewru. Przy dzisiejszych kosztach obrót paliwami daje niskie zyski, co widać po obrotach nawet takiej firmy, jak Orlen, postrzeganej z perspektywy zarówno producenta, jak i sprzedawcy paliw. Segment detaliczny to obecnie zaledwie kilkanaście procent zysków tego koncernu – znakomita większość pochodzi z innych segmentów.

Jak widać, biznes stacyjny dziś to nie jest łatwy kawałek chleba.