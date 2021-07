Ceny paliw: benzyna i autogaz ciągle drożeją

Sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. W mijającym tygodniu znowu wyraźnie podrożała 95-oktanowa benzyna i autogaz, a na horyzoncie cały czas nie widać szans na odwrócenie zwyżkowej tendencji.

W mijającym tygodniu jedynym paliwem, którego cena na stacjach nie wzrosła, był olej napędowy i litr diesla od początku lipca w notowaniu e-petrol.pl kosztuje 5,42 zł.

Spadek cen na rynku hurtowym będzie mieć raczej krótkotrwały charakter i jego skala jest zbyt mała, aby na stacjach pojawiły się obniżki.

Prognoza na ostatni tydzień lipca zakłada następujące przedziały cenowe: 5,63-5,74 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla diesla 5,37-5,48 zł/l oraz 2,50-2,60 zł/l dla autogazu.

Kompromis osiągnięty w ramach OPEC+, który będzie skutkował stopniowym zwiększeniem wydobycia surowca od sierpnia tego roku, przez chwilę mógł dać nadzieję na obniżki na stacjach, ale ropa Brent szybko odrobiła straty z początku tygodnia i dzisiaj przed południem kosztuje już niemal 74 dolary.

W rafineriach w końcu taniej

Poniedziałkowa gwałtowna przecena na rynku naftowym miała duży wpływ na sytuację na hurtowym rynku paliw w Polsce, bo w pierwszej połowie tygodnia w cennikach rafinerii zanotowaliśmy wyraźne obniżki cen, w efekcie których koszty zakupu paliw są dzisiaj niższe niż w ubiegły piątek. Benzyna bezołowiowa 95 jest tańsza o 88,40 zł i kosztuje aktualnie średnio 4450,60 zł/metr sześcienny. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia potaniał o 75,80 zł i metr sześcienny tego paliwa w ofercie rafinerii jest dzisiaj średnio wyceniany na 4235,40 zł.

Na stacjach bez perspektyw na obniżki

Spadek cen na rynku hurtowym będzie mieć raczej krótkotrwały charakter i jego skala jest zbyt mała, aby na stacjach pojawiły się obniżki, dlatego prognoza e-petrol.pl na ostatni tydzień lipca zakłada następujące przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw: 5,63-5,74 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla diesla 5,37-5,48 zł/l oraz 2,50-2,60 zł/l dla autogazu.

OPEC+ postanowił, co dalej

W ostatni weekend udało się przełamać impas związany z kształtem porozumienia w sprawie polityki wydobycia w ramach OPEC+. Chodziło tutaj o nieugięte stanowisko Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które nie chciały przedłużenia porozumienia w jego obecnym kształcie - z uwagi na wysokość poziomów bazowych, co do których odnosi się wielkość ograniczeń przez poszczególne państwa.

Po ostatecznej korekcie tychże dla Rosji, Iraku, Arabii Saudyjskiej i właśnie ZEA udało się dojść do konsensusu. Dla ZEA podniesiono poziom bazowy z 3,168 do 3,65 mln baryłek dziennie.

Mimo zwiększenia podaży przez organizację analitycy Goldman Sachs zasugerowali, że tegoroczne ceny mogą nadal rosnąć – jak podał bank o 2 USD za baryłkę w stosunku do 80 USD za baryłkę w odniesieniu do letniej prognozy ceny Brent. To także o 5 dolarów więcej wobec prognozy na poziomie 75 USD za baryłkę na przyszły rok.



Czynnikiem mogącym negatywnie korygować prognozy jest przyrost zachorowań na COVID-19 w kolejnych miesiącach. Wariant Delta jest już obecny w Europie Zachodniej i generuje obawy o kolejne lockdowny i ograniczenia w przemieszczaniu się, które z kolei przekładałyby się na spadek popytu na paliwa.



Nie należy natomiast spodziewać się poprawy podaży związanej z negocjacjami w sprawie umowy nuklearnej USA-Iran, które na razie uległy zawieszeniu, a zatem wizja szybkiego zniesienia sankcji i przywrócenia eksportu irańskiej ropy w krótkim czasie jest mało prawdopodobna.