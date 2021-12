Ceny paliw mogą być jeszcze niższe, bo ropa na świecie tanieje - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że Polska zawnioskowała do Komisji Europejskiej o obniżenie VAT-u na paliwa silnikowe z 23 proc. do 8 proc.

Dzięki obniżce akcyzy ceny na stacjach spadły, ale liczę, że mogą być one jeszcze niższe. Spadają ceny ropy na światowych giełdach - ocenił Tadeusz Kościński.

Ponadto Polska zawnioskowała do Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia VAT-u na paliwa silnikowe z 23 proc. na 8 proc. - powiedział.

Rozmowy z KE o obniżeniu VAT na paliwa silnikowe są trudniejsze niż w przypadku VAT na żywność. Ale mam nadzieję, że Komisja zrozumie, jaka jest sytuacja w Polsce i uzyskamy zgodę na obniżenie podatku - zaznaczył.

Szef resortu finansów odniósł się również do ostatnich zatwierdzonych przez URE podwyżek gazu i energii elektrycznej. Jak mówił, te podwyżki mogły być jeszcze wyższe, bo ceny gazu idą w górę, a Polska nie ma na to wpływu.

Kościński dodał, że na ceny prądu wpływa koszt unijnych certyfikatów na handel emisjami dwutlenku węgla w systemie ETS. Jak zaznaczył, w 60 proc. komponentem ceny energii elektrycznej są certyfikaty, którymi spekulują instytucje finansowe. "To one windują te ceny bardzo wysoko" - ocenił.

Pod koniec listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił założenia tarczy antyinflacyjnej o wartości do 10 mld zł. Tarcza składa się z sześciu elementów: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc,. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżki kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych - poprzez dodatek "tarczowy" od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego; oszczędności w administracji i budżecie.

Rząd obniżył od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa mają zostać zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Planowane jest też obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. na trzy miesiące - od stycznia do marca 2022 r.