Ceny paliw na stacjach stabilne, ale dużo wyższe niż rok temu

Spadki cen ropy do poziomu 65 USD/bbl i umocnienie złotego wobec USD przekładają się na hurtowy rynek paliw w kraju w postaci spadku cen. To, czy kierowcy zauważą pozytywne zmiany na stacjach, będzie w dużym stopniu zależało od tego, czy niższy poziom cen w hurcie utrzyma się dłużej czy też będzie to tylko krótkotrwała korekta - wynika z prognozy BM Reflex.

Ceny detaliczne pozostają stabilne i w perspektywie najbliższego tygodnia większe zmiany są mało prawdopodobne - przewiduje firma konsultingowa.

Z jednej strony poprawa sytuacji epidemicznej w kraju i znoszenie obostrzeń będą zachęcały do podróżowania, z drugiej zaś strony wzrost cen paliw może wpływać na wybory środka transportu.

Czwarta fala koronawirusa w Azji Wschodniej i rosnąca liczba zakażeń wymusza zaostrzanie obostrzeń przez kolejne kraje poza Indiami. Wpływa to negatywnie na oczekiwania tempa ożywienia konsumpcji.

Drożej niż przed rokiem

Ropa naftowa

Wzrost irańskiej produkcji