Ceny paliw: podwyżki w hurcie wróciły, na stacjach coraz drożej

Za nami półmetek wakacji. W II połowie lipca wyraźnie wyhamowały podwyżki cen benzyn i oleju napędowego na stacjach, natomiast dynamicznie rosły ceny autogazu.

Niemniej od czerwca, kiedy odnotowaliśmy pierwsze po ponad dwóch miesiącach podwyżki cen na stacjach, benzyna 95 zdrożała o 47 gr/l, Pb98 o 37 gr/l, olej napędowy o 23 gr/l i autogaz o 44 gr/l.

Średnie ceny paliw na dzień 29 lipca 2021 r. wzrosły do poziomu odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 5,72 zł/l, bezołowiowej 98 – 5,93 zł/l, dla oleju napędowego - 5,42 zł/l i autogazu - 2,73 zł/l. W mijającym tygodniu ceny benzyn i oleju wzrosły średnio o 1 gr/l, natomiast autogazu o 11 gr/l.

Ubiegłotygodniowy spadek cen w hurcie został w całości zrównoważony ostatnimi podwyżkami, co oddala szansę na tańsze paliwa. W przyszłym tygodniu prawdopodobieństwo gwałtownych zmian cen Pb i ON jest małe, ale nie można wykluczyć zmian cen na pojedynczych stacjach. W przypadku LPG możemy odnotować wzrost średniego poziomu cen do 5 gr/l.

W porównaniu do sytuacji sprzed roku benzyny 95 i 98 są droższe odpowiednio o 33 % i 29 %, olej napędowy o 27% i autogaz o 36%.

Na rynku ropy naftowej mijający tydzień przyniósł systematyczny wzrost cen ropy, w efekcie ceny wrześniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent wzrosły do poziomu 76 USD/bbl.

Od 1 sierpnia OPEC większy każdego miesiąca wydobycie ropy o 0,4 mln bbl/d, co zmniejsza obawy o podaż ropy w nadchodzących miesiącach. Inwestorzy wierzą, że tempo wzrostu popytu zostanie utrzymane i przewyższy oczekiwany wzrost podaży.