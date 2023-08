Ceny paliw w kampanii, czyli dlaczego wciąż tankujemy drożej niż przed wojną

Ceny paliw na polskich stacjach rozgrzewają emocje, także te polityczne. Dlaczego wciąż płacimy więcej niż przed wybuchem wojny, choć ropa jest tańsza?

Jak tłumaczą analitycy, o cenach paliw w Polsce decydują nie tylko ceny ropy naftowej, ale wiele innych czynników, na które w kraju nie mamy wpływu.

Płacimy też wciąż cenę za podejmowane w czasie pandemii decyzje o zakręcaniu kurków w rafineriach oraz za dywersyfikację kierunków importu paliw. Polska importuje co trzeci litr diesla i co czwarty litr benzyny.

Czy kampania wyborcza może namieszać w cenach paliw? Nasi rozmówcy są zgodni, że politycy nie mają tu możliwości ingerencji.

Ceny paliw są stałym elementem każdej kampanii wyborczej i spór o to, kiedy było taniej i kto jest winny drożyzny na stacjach, rozgorzał i teraz. Wciąż powraca pytanie, dlaczego wciąż mamy ceny paliw wyższe niż przed wojną.

To fakt - w połowie lutego 2022 roku (dokładnie 15 lutego 2023 r.) detaliczna cena Pb95 w Polsce wynosiła 5,39 zł/l, natomiast diesla 5,45 zł/l. Aktualnie średnia detaliczna cena Pb95 w Polsce to około 6,64 zł/l, natomiast ON 6,42 zł/l. Płacimy więc na stacjach złotówkę więcej za każdy litr paliwa przy zbliżonym kursie złotego i – co więcej – tańszej ropie.

Baryłka amerykańskiej ropy WTI w piątek 18 sierpnia notowana była poniżej 80 dol. Za europejską ropę Brent w tym czasie płacono więcej, bo nieco ponad 83 dol. To niższe ceny niż przed wybuchem wojny, gdy baryłka ropy WTI notowana była w okolicach 90 dol., a za Brent płacono 96 dolarów.

Cena paliwa to mozaika czynników. Także tych, na które w kraju nie mamy wpływu

Dlaczego zatem, pomimo tańszej ropy, wciąż płacimy więcej na stacjach? Sytuacja jest złożona i by zrozumieć mechanizmy rządzące cenami paliw, trzeba spojrzeć na rynki szerzej, wykraczając poza Polskę.

- O cenach paliw w Polsce decydują nie tylko ceny ropy naftowej, ale ceny na europejskim rynku hurtowym ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) z tego względu, że w przypadku diesla ponad 1/3 krajowej konsumpcji zaspokajana jest przez import i nabycia wewnątrzwspólnotowe tego paliwa. W przypadku benzyn udział importu to około 24 proc. konsumpcji - wylicza Rafał Zywert, analityk rynku paliw BM Reflex.

Dziś na rynku ARA benzyna kosztuje 3,25 zł/l netto (4 zł/l brutto). Natomiast diesel 3,20 zł/l netto (3,94 zł/l brutto), podczas gdy przed wybuchem wojny, w połowie lutego 2022 r., diesel i benzyna kosztowały około 2,77 zł/l netto, czyli około 3 zł/l brutto, dzięki obniżonej od 1 lutego stawce podatku VAT do 8 proc.

Detaliczna cena Pb95 Detaliczna cena diesla Cena benzyny na rynku ARA Cena diesla na rynku ARA Połowa lutego 2022 r. 5,39 zł/l 5,45 zł/l 2,77 zł/l 2,77 zł/l Połowa sierpnia 2022 r. 6,64 zł/l 6,42 zł/l 3,25 zł/l 3,20 zł/l

- Jak widać, zmiany cen na rynku hurtowym i detalicznym w Polsce są proporcjonalne do zmian na europejskich rynkach. W okresie 15 lutego 2022 – 17 sierpnia 2023 cena detaliczna brutto benzyny w Polsce wzrosła 1,25 zł/l, natomiast diesla 0,97 zł/l.W tym samym okresie na europejskim rynku ARA benzyna Pb95 podrożała 1 zł/l brutto, natomiast diesel 0,94 zł/l, więc podobnie - zauważa Zywert.

Sześć razy wyższa marża rafineryjna. Czy to koncerny łupią kierowców?

Pozostaje też kwestia utrzymujących się od miesięcy na wysokich poziomach marż rafineryjnych. Przed wybuchem wojny modelowa marża rafineryjna Orlenu wynosiła 2,7 dol. za baryłkę. Dziś jest to ponad sześciokrotnie więcej, bo 17,9 dol. na każdej baryłce ropy. Jednak i w tym przypadku to nie arbitralna decyzja samego koncernu, np. Orlenu, a efekt sytuacji w regionie.

- Owszem, obecnie marże rafineryjne są wyższe niż przed wybuchem wojny, ale z taką sytuacją mamy do czynienia na całym europejskim rynku, co wynika z jego charakterystycznej struktury. Po pierwsze w Europie mamy niewystarczający poziom mocy rafineryjnych w zakresie produkcji diesla, co wynika z zamknięcia kolejnych rafinerii w wyniku pandemii koronawirusa i embarga UE i krajów G7 na import diesla z Rosji. Przed atakiem Rosji na Ukrainę 40-60 proc. importu diesla do Europy pochodziło właśnie z Rosji. Rosyjski diesel zaspokajał 10-12 proc. europejskiej konsumpcji. Embargo wymusiło import tego paliwa z dalszych kierunków takich jak USA, Bliski Wschód czy Indie i wpłynęło na wzrost kosztów oraz marż, zwłaszcza cracków na dieslu. UE podobnie jak Polska zużywa ponad trzykrotnie więcej diesla niż benzyn - wyjaśnia Rafał Zywert.

Płacimy zatem nadal cenę za podejmowane w czasie pandemii decyzje o zakręcaniu kurków w rafineriach oraz za dywersyfikację kierunków importu paliw.

Licząc na spadki cen na stacjach, trzeba patrzeć na Chiny, bo ich popyt na paliwa nakręca ceny

Czy to oznacza, że kierowcy nie mają co liczyć na ulgę na stacjach paliw? Tu znów sytuacja zależy od czynników globalnych, nie lokalnych czy krajowych.

- Najbardziej optymistycznym scenariuszem, w którym mogłoby dojść do obniżki cen paliw, jest rozpad OPEC+, czyli sojuszu największych producentów ropy i Rosji. Ich decyzje dotyczące cięć wydobycia najmocniej wpływają na notowania ropy - mówi Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw e-petrol.pl.

Jednak, jak dodaje, ten scenariusz z kategorii political ficiton jest mało prawdopodobny.

- Członkowie OPEC+ ciągle są zaskakująco konsekwentni w swoich decyzjach, zwłaszcza Saudyjczycy. Mimo że tracą udziały w rynku azjatyckim na rzecz Rosji i Iranu, które sprzedają dużo tańszą ropę przez sankcje, wciąż trwają w sojuszu i nikt się z niego nie wyłamuje - dodaje ekspert.

Innym scenariuszem jest obniżenie nieustannie rosnącego popytu na paliwa, który również napędza podwyżki.

- Uderzenie w popytową stronę rynku mogłoby wpłynąć na obniżenie cen. Na przykład głębsze problemy chińskiej gospodarki, które rozlałyby się na cały region Azji, mogłyby spowodować ścięcie prognoz tempa wzrostu popytu. W tym roku Państwo Środka, jako największy konsument ropy i paliw, odpowiada praktycznie za 70 proc. wzrostu popytu. Dlatego problemy w tym rejonie świata, które przełożyłyby się na spadek popytu na paliwa, mogłyby obniżyć ceny - mówi Rafał Zywert.

Jednak ten scenariusz ma i ciemne strony.

- Problemy gospodarcze Chin są zagrożeniem dla całego świata, dlatego i ten scenariusz nie byłby optymalny dla kierowców - dodaje Grzegorz Maziak.

Politycy, nawet w kampanii wyborczej, nic nie zdziałają w sprawie cen paliw

A czy polityka, w dobie toczącej się w Polsce kampanii wyborczej, może namieszać w cenach paliw?

- Patrząc na poziom cen paliw w odniesieniu do sytuacji na rynkach europejskich, nie ma tu za bardzo możliwości do ingerencji. Opłacalność importu jest naprawdę ograniczona, a trzeba pamiętać, że jesteśmy importerem paliw. Już co 3. litr diesla i co 4. litr benzyny pochodzi z importu. Jesteśmy coraz mocniej uzależnieni od rynków zewnętrznych, więc nie ma tu przestrzeni do sterowania cenami w oderwaniu od sytuacji w Europie i na świecie - wskazuje ekspert.

Maziak nie widzi też możliwości obniżki jakichkolwiek pozapaliwowych składników cen paliw, zwłaszcza po ubiegłorocznej obniżce VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej. Bez znaczącego uzasadnienia, jakim był wybuch wojny, nie ma kolejnej opcji podatkowej.

Kierowcy nie mają też co liczyć na właścicieli stacji paliw, oni też nie mają przestrzeni na obniżki cen.

- Na stacjach marże są bardzo niskie, teraz jeszcze dodatkowo obowiązują rabaty wakacyjne. Nie liczyłbym więc, że stacje zejdą z ceny, tnąc swoje marże, bo tam nie ma już czego ciąć - podsumowuje Grzegorz Maziak.