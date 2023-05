Ceny paliw zaliczyły wyraźny spadek

W ciągu ostatniego tygodnia na stacjach paliw olej napędowy staniał średnio o 13 groszy na litrze, benzyna 95-oktanowa o 8 gr/l, a autogaz o 5 gr/l - podał w czwartek portal e-petrol.pl. Jak podkreślili analitycy portalu, spadki cen detalicznych to efekt spadku cen w hurcie.

Z danych e-petrol.pl wynika, że średnia cena oleju napędowego, który spośród głównych paliw staniał najbardziej - o 13 gr/l - to 6,36 zł. Średnia ogólnopolska cena benzyny Pb95 to 6,64 zł za litr (taniej o 8 gr/l). Z kolei autogaz staniał o 5 gr/l, do 3,02 zł za litr.

Zgodnie z informacjami portalu, benzyna 95 najtańsza jest w Wielkopolsce oraz na Warmii i Mazurach, gdzie za jej litr płaci się średnio 6,59 zł. Olej napędowy z ceną 6,31 zł za litr jest najtańszy na Opolszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. W tym ostatnim regionie najtańszy jest też autogaz ze średnią cena litra na poziomie 2,94 zł.

Najdrożej jest natomiast na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w województwie zachodniopomorskim. W centralnej części kraju najwięcej kosztuje benzyna 95 i diesel - odpowiednio 6,68 i 6,42 zł za litr. W województwie dolnośląskim i na Pomorzu Zachodnim najwięcej płaci się za autogaz - średnio 3,13 zł za litr - wskazał e-petrol.pl.