Ceny paliwa w Niemczech osiągnęły rekord, wyjazdy po tańsze paliwo do Czech

Przez weekend można było zapłacić mniej nawet o 44 eurocentów za litr benzyny, jeśli pojechało się zatankować auto na czeskiej stacji benzynowej – informuje w poniedziałkowym wydaniu „Bild”. Ceny ropy i benzyny biją kolejne rekordy; politycy zastanawiają się, jak takiej sytuacji mogą przeciwdziałać.

Widać efekty najwyższej od 1993 r. inflacji - wszystko tej jesieni kosztuje więcej: żywność, prąd, gaz, paliwo do samochodu, budownictwo, usługi fryzjerskie.

Według federalnego Urzędu Statystycznego ceny konsumpcyjne wzrosły o 4,1 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2020 r.

Federalny Urząd Antymonopolowy podał, że wybór odpowiedniej stacji benzynowej, w zależności od lokalizacji i pory dnia, może pozwolić na zaoszczędzenie średnio 20 eurocentów na litrze.

- Aby zatankować taniej swoje samochody, wielu Niemców wykorzystało weekend na wycieczkę do cenowego raju - pisze "Bild" i podaje przykłady: podczas gdy w Dreźnie (Saksonia) litr benzyny Super kosztował w niedzielę rano 1,779 euro, to w oddalonym o ok. 40 km czeskim Chlumcu jedynie 1,34 euro.



Różnica wynosiła 43,9 eurocenta za litr, co przy zatankowaniu całego zbiornika paliwa w samochodzie mogło dać oszczędności nawet rzędu 20-30 euro.

Cenowe rekordy

20 eurocentów na litrze

Nie brakuje propozycji ze strony polityków, w jaki sposób można złagodzić duże obciążenia dla konsumentów, wynikające ze wzrostu cen energii.



- Po tym, gdy europosłanka Katarina Barley wywołała burzę, mówiąc, aby konsumenci po prostu przykręcili ogrzewanie i nosili ciepłe swetry, znalazły się inne propozycje - m.in. pomysł obniżenia podatków i ceł na benzynę - pisze "FAZ".



Za tym ostatnim opowiedzieli się m.in. lider parlamentarnego ugrupowania lewicy Dietmar Bartsch oraz minister transportu Andreas Scheuer (CDU).