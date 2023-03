Ceny ropy będą się wahać między 70 a 90 dol. za baryłkę

Według przewidywań ceny ropy będą się wahać w przedziale między 70 a 90 dol. za baryłkę - powiedział w czwartek główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski.

Główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski był pytany w czwartek w TVN24 o to, czy ceny ropy w najbliższych miesiącach będą na podobnym poziomie, na jakim są dzisiaj, czy będą spadały.

"To trochę zależy od koniunktury, ale generalnie przewidywania są takie, że ceny ropy będą gdzieś w takim przedziale między 70 a 90 (dol. - PAP) się wahać" - powiedział Czyżewski.

Jak dodał, rafinerie powstają na półkuli południowej. "Wejdą w życie w połowie gdzieś tego roku, więc na rynku paliw powinna sytuacja wrócić do normy" - odpowiedział. "A norma to jest taka, że rafinerie mają nadwyżkę mocy przerobowych, bo wtedy mogą reagować na ceny zwiększając produkcję, a teraz nie mogą" - dodał.

W czwartek ok. godz. 7.40 ropa Brent na giełdzie w Londynie podrożała o 0,69 proc., do 74,20 dol. za baryłkę, natomiast cena baryłki amerykańskiej ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku wzrosła o 0,61 proc., do 68,02 dol.

W środę ok. godz. 17 baryłka ropy Brent kosztowała 73,06 dol., a amerykańskiej WTI - 67,19 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.