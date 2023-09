Ceny ropy i gazu rosną na europejskich rynkach

W piątek ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie zdrożała o 1,41 proc. do 88,05 dol. za baryłkę. Wzrosła też cena ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 1,65 proc., do 85,01 dol.. Gaz w hubie TTF w kontraktach na październik zdrożał do 35,71 euro za MWh

Ropa typu Brent w piątek około godziny 7.50 drożała o 0,26 proc. i była wyceniana na 87,06 dol. za baryłkę. Amerykańska ropa WTI drożała o 0,20 proc., do 83,80 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

W piątek po godz. 17.35 gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na październik zdrożał o 1,95 proc., do 35,71 euro za MWh. Wzrosła też cena gazu w kontraktach listopadowych o 0,83 proc., do 45,9 euro za MWh.

Gaz w holenderskim hubie TTF w piątek rano w kontraktach na październik zdrożał o prawie 3,5 proc., do 36,25 euro za MWh. Wzrosła również cena gazu w kontraktach listopadowych. Dostawy te były wyceniane na 46,75 euro za MWh, po zwyżce o prawie 2,7 proc.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.