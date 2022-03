Ceny ropy na rynkach lekko w dół, choć dalej rekordowo wysokie

Notowania ropy Brent na rynkach w poniedziałek osiągnęły poziom 130 dol. za baryłkę, w ciągu dnia spadły jednak o kilka dolarów. Podobnie zachowywała się amerykańska ropa WTI.

W stosunku do piątku ropa Brent zdrożała w poniedziałek o ok. 10 proc., osiągając maksymalne notowania na poziomie ponad 130,5 dol. za baryłkę. W ciągu dnia baryłka Brent staniała do poziomu nieco ponad 120 dol.

Równie droga jest amerykańska ropa WTI. W jej przypadku poniedziałkowe wzrosty zaczęły się od niecałych 10 proc., w stosunku do piątku - do poziomu 126 dol. za baryłkę. Później notowania WTI spadły do poziomu niecałych 120 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol.