Ceny ropy naftowej poszły mocno w górę

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku mocno rosną w reakcji na nasilające się spekulacje, że chińskie władze mogą złagodzić ograniczenia covidowe - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 90,04 USD, wyżej o 2,12 proc., i zaliczy już drugi z kolei tygodniowy wzrost notowań.

Brent na ICE w dostawach na I 2023 wyceniana jest po 96,47 USD za baryłkę, wyżej o 1,90 proc.

W mediach społecznościowych jest coraz więcej spekulacji, że Chiny mogą zmienić swoją dotychczasową politykę "Zero tolerancji dla Covid".

"Rynek wyczuwa, że coś jest na rzeczy, oceniając, że tam, gdzie jest dym, tam będzie ogień" - mówi Stephen Innes, partner zarządzający w SPI Asset Management.

"Nikt nie chce się spóźnić na imprezę ponownego otwarcia gospodarki Chin" - podkreśla.

Podobne doniesienia - o możliwym zniesieniu ograniczeń covidowych, które pojawiły się już na początku tego tygodnia, wywołały wzrosty notowań na rynkach towarowych i sprowokowały najwyższy organ ds. zdrowia w Chinach - Narodową Komisję Zdrowia do wydania komunikatu, że podejście władz Chin do "zero tolerancji dla Covid" pozostaje strategią w czasie walki z epidemią koronawirusa w kraju.

Chiny chcą kontrolować rozwój epidemii koronawirusa w jak najkrótszym czasie z zachowaniem jak najniższych kosztów.

Ostatnio w Chinach zanotowano ponad 3 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem, a to najwyższy poziom od ponad 2 miesięcy.

Chińska strategia "Zero Covid" zakłada wprowadzanie blokad i akcje masowych testów w celu wyeliminowania infekcji koronawirusowych i w tym roku wpłynęła negatywnie na wyniki chińskiej gospodarki.

Bank of China International Ltd. szacuje, że w tym roku popyt na ropę w Chinach spadnie o 400 tys. baryłek dziennie w powodu covidowych ograniczeń.

W przyszłym roku z kolei zapotrzebowanie na ropę może wzrosnąć o 900 tys. baryłek dziennie, do 15,9 mln b/d, przewyższając popyt zanotowany w 2021 r. - wynika prognoz Bank of China.