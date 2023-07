Ceny ropy naftowej rosną o 2 proc.; gaz staniał o prawie 4 proc.

Ropa Brent drożała we wtorek po południu o 2 proc. do 79,22 dol. za baryłkę. O 2,3 proc. rosły notowania amerykańskiej ropy WTI, do 74,70 dol. za baryłkę. Cena gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF z dostawą w sierpniu spadała o 3,7 proc. do 29,1 euro za MWh.

Rano po godzinie 8.30 ropa naftowa Brent na giełdzie drożała o 0,33 proc., do 77,95 dol. za baryłkę, a WTI o 0,42 proc., do 73,30 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

Gaz na europejskim rynku taniej o prawie 4 proc.

Cena gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF z dostawą w sierpniu we wtorek po południu spadała o 3,7 proc. do 29,1 euro za MWh.

Kontrakty wrześniowe były wyceniane po 30,9 euro za MWh, również o 3,7 proc. mniej. Kontrakty październikowe kosztowały 35,1 euro, a listopadowe 45,6 euro za MWh, po spadkach odpowiednio o 4 i 4,3 proc.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.