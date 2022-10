Ceny ropy naftowej zwyżkują

W środę (19 października) po południu zarówno ropa typu Brent oraz amerykańska ropy WTI drożały o ok. 0,5 proc. Baryłka Brent kosztowała ponad 90,5 dol. z kolei WTI - blisko 82,5 dol.

Baryłka ropy Brent ok. 17.25 drożała o 0,53 proc. do 90,51 dol. Podobnie drożała baryłka amerykańskiej ropy WTI (o 0,51 proc.) do 82,49 dol.

W środę rano ropa Brent kosztowała na londyńskiej giełdzie 90,3 dol za baryłkę. Ropa WTI była wyceniana z kolei 82,82 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI była wyceniana na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.