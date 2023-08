Ceny ropy rosną w reakcji na doniesienia o wsparciu dla akcji giełdowych

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną w reakcji na doniesienia z Chin o wsparciu władz dla giełd akcji - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 79,96 USD, wyżej o 0,16 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na X wyceniana jest po 84,56 USD za baryłkę, wyżej o 0,09 proc.

Inwestorzy analizują doniesienia z Chin dotyczące ożywienia rynków akcji i chińskiego sektora nieruchomości.

Chińskie władze obniżyły opłatę skarbową od obrotu akcjami, po raz pierwszy od 2008 r., wśród szeregu innych środków mających na celu zachęcenie inwestorów do powrotu na słabnący chiński rynek akcji.

Podatek pobierany od obrotu akcjami spadnie z 0,1 proc. do 0,05 proc. od 28 sierpnia - podało w niedzielnym komunikacie chińskie Ministerstwo Finansów.

Ma to na celu "ożywienie rynków kapitałowych o zwiększenie zaufania inwestorów" - napisano w oświadczeniu resortu finansów Chin.

"Wiadomości o chińskich bodźcach zapewniają wsparcie cenom ropy" - mówi Warren Patterson, szef strategii towarowej w ING Grope NV.

"Do tego przemówienie szefa Fed w Jackson Hole zasygnalizowało, że we wrześniu Fed nie podejmie żadnych działań, jeśli chodzi o zmiany stóp procentowych, co też pomaga w podnoszeniu cen ropy" - dodaje.

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział w piątek, że amerykański bank centralny jest przygotowany do dalszego podnoszenia stóp procentowych, jeśli zajdzie taka potrzeba i zamierza utrzymać wysokie koszty pożyczek, dopóki inflacja nie znajdzie się na przekonującej ścieżce w kierunku celu Fed na poziomie 2 proc.

Powell zasygnalizował jednak, że bankierzy z Fed mogą utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie podczas posiedzenia Rezerwy Federalnej we wrześniu.