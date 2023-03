Ceny ropy spadają, dlaczego paliwa nie tanieją?

Spadek cen ropy, wynikający z nadmiaru jej podaży na rynku, powoduje wzrost marży rafineryjnej i w efekcie cen gotowego produktu na stacjach – mówi Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica.

– wskazuje Piotr Balcerowski.

Diesel wykorzystywany jest w energetyce jako substytut droższego gazu, dlatego popyt na to paliwo istotnie wzrósł.

Nowe moce rafineryjne zmniejszą różnicę między popytem a podażą – przewiduje.

Choć ceny ropy kolejny dzień rosną, to jeszcze niedawno byliśmy świadkami sporych spadków notowań tego surowca. Np. pod koniec zeszłego tygodnia cena baryłki na nowojorskiej giełdzie wynosiła 65 dolarów. Jak wskazywali analitycy, przyczyną tego „pikowania w dół” mogła być obawa inwestorów o globalny kryzys bankowy. W efekcie wpłynęła ona na skurczenie się apetytu na tzw. ryzykowne aktywa.

W ślad za spadkami cen surowca nie idą obniżki cen na stacjach paliw. Dlatego pojawiają się pytania o tę asymetrię.

- Zacznijmy od kwestii podstawowej: ceny paliw nie są kształtowane dowolnie, o czym boleśnie przekonali się Węgrzy – wskazuje Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica. Zwraca tu uwagę na skutki eksperymentu rządu Orbana ze sztucznym zaniżeniem cen paliw, które odczuwalne są aż do dzisiaj, m.in. w postaci problemów z dostępnością diesla. - Ceny benzyny i oleju napędowego zależą w dużej mierze od tego, co dzieje z popytem i podażą paliw na międzynarodowym rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) – tłumaczy.

Wskazuje, że ponieważ od ponad roku diesel jest wykorzystywany w energetyce jako substytut droższego gazu (ceny zaczęły spadać dopiero na przełomie roku), popyt na to paliwo istotnie wzrósł. - Na jego ceny wpływają też inne czynniki, m.in. warunki atmosferyczne oraz ceny gazu na rynku.

- Wahania cenowe, i to spore, są więc zjawiskiem, do którego musimy przywyknąć – stwierdza Piotr Balcerowski. W ostatnich dniach światowy rynek odnotował np. wzrost cen paliw.

- O ile oleju napędowego brakuje, o tyle mamy nadpodaż ropy. Pełne wykorzystanie mocy rafineryjnych sprawia, że rafinerie nie są w stanie wytworzyć więcej paliw, zatem też nie kupią więcej ropy, nawet wtedy, gdy jej cena spada – wyjaśnia wiceprezes Instytutu Staszica. Dodaje przy tym, że w takiej sytuacji spadek cen ropy, wynikający z nadmiaru jej podaży na rynku, powoduje wzrost marży rafineryjnej i w efekcie cen gotowego produktu na stacjach. - Dodajmy do tego inne czynniki kosztotwórcze, np. bardzo wysokie koszty transportu morskiego – wymienia Piotr Balcerowski. Według niego, warto o mechanizmach kształtowania tych cen przypominać.

- Wydawałoby się, że przez rok, który minął od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę, eksperci wielokrotnie i dokładnie wyjaśnili kwestie związane z kształtowaniem się cen paliw w warunkach bardzo odmiennych od tych, do jakich przywykliśmy przed wojną i pandemią – przyznaje, zaznaczając jednocześnie, że mimo to, znowu część mediów, polityków i związanych z nimi komentatorów, dziwi się, że spadająca cena ropy nie znajduje odzwierciedlenia w cenach paliw. - A nie jest to wiedza dostępna wyłącznie dla szefów paliwowych koncernów – przypomina.

Podaje tu konkretne przykłady. - Różnica między ceną ropy naftowej a europejskimi notowaniami oleju napędowego jest obecnie dużo większa niż przed wojną. Cena ropy Brent w pierwszym tygodniu 2022 roku wynosiła średnio 616 dol. za tonę, natomiast cena diesla na rynku ARA kształtowała się wówczas na poziomie 714 dol. za tonę. A zatem różnica między ceną ropy a ceną gotowego produktu, jakim jest diesel, wynosiła ok. 100 dol. na tonie – przytacza Piotr Balcerowski i przechodzi do sytuacji z tego miesiąca.

- W tygodniu 8-15 marca 2023 r., gdy cena ropy Brent wynosiła średnio 602 dol. za tonę, a więc była porównywalna do tej z początku ubiegłego roku, cena gotowego diesla na rynku ARA sięgała średnio 810 dol. za tonę, a więc o ponad 200 dol. więcej na tonę ropy naftowej – odnotowuje wiceprezes Instytutu Staszica, który wskazuje, że różnica między hurtową ceną ropy naftowej a hurtową ceną diesla (na rynku ARA) była w zeszłym tygodniu zatem dwukrotnie wyższa niż przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Jego zdaniem, w tym roku, może dojść do wydarzeń, które będą miały wpływ na dalszy rozwój sytuacji w tym obszarze, bowiem wiele wskazuje na to, że do użytku zostaną oddane nowe rafinerie poza Europą, m.in. w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

- Nowe moce rafineryjne zmniejszą różnicę między popytem a podażą – a zatem i wpłyną na marżę rafineryjną, której wysokość nie jest „winą” Orlenu ani żadnego z globalnych koncernów, obecnych na polskim rynku – przewiduje wiceprezes Instytutu Staszica.