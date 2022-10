Ceny ropy stabilizuja się po serii spadków. Obawy jednak nie słabną

Ceny ropy na rynkach ustabilizowały się. Nie słabną obawy inwestorów związane ze spowolnieniem gospodarczym po tym, jak Fed opublikował protokół z posiedzenia amerykańskiego banku centralnego. Również dane o wzroście zapasów w USA nie będą sprzyjać większym wzrostom.

Ceny ropy na rynkach ustabilizowały się po 3 poprzednich sesjach spadku notowań. Nie słabną obawy inwestorów związane ze spowolnieniem gospodarczym po tym, jak Fed opublikował jastrzębi protokół z wrześniowego posiedzenia amerykańskiego banku centralnego. Również dane o silnym wzroście zapasów ropy w USA nie będą sprzyjać większym wzrostom notowań surowca - podają maklerzy.

Do tego mocno rosną amerykańskie zapasy ropy - wynika z branżowego raportu Amerykańskiego Instytutu Paliw (API).

API podał, ze zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych w ub. tygodniu wzrosły o 7,05 mln baryłek. Zapasy benzyny zwiększyły się w tym czasie o 2,01 mln baryłek. Mniej jest jednak paliw destylowanych - ich zapasy spadły w ub. tygodniu o 4,56 mln baryłek - wynika z danych API.

"Dominującą i trwałą siłą na rynkach ropy są obawy związane z recesją" - mówi Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

"Ropa Brent może znaleźć dno w okolicach 90 USD za baryłkę" - prognozuje.

Tymczasem kartel producentów ropy OPEC obniża swoje prognozy dotyczące ilości ropy, jaką będzie musiał pompować na rynki paliw w IV kw.

Z comiesięcznego raportu OPEC wynika, że w IV kw. kraje kartelu mogą dostarczać na rynki o 440 tys. baryłek ropy mniej, a prognozę globalnego popytu OPEC obniżył o 900 tys. baryłek dziennie. OPEC obniżył też swoje szacunki dotyczące "konsumpcji" ropy na świecie w 2023 r.

We wrześniu 13 krajów OPEC zwiększyło produkcję ropy o 146 tys. baryłek dziennie, do 29,77 mln b/d - po wprowadzeniu symbolicznej podwyżki dostaw ropy.

"Ryzyka są przesunięte w dół wraz ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego na świecie" - napisano w raporcie OPEC.

"W połączeniu z możliwym ponownym pojawieniem się ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 w Chinach i innych krajach, rynek może przeoczyć typowy sezonowy wzrost konsumpcji ropy" - dodano.

We wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że najgorsze z obecnych zawirowań na rynkach "jeszcze nie nadeszło".

W III kw. ceny ropy w USA spadły o 23 proc. i był to najmocniejszy spadek cen tego surowca od ponad 2 lat.