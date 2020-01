Ceny ropy w USA mocno zniżkują. Na rynkach rosną obawy, że nowy chiński wirus może wpłynąć na spadek popytu na paliwa, gdy jest nadpodaż ropy na globalnych giełdach paliw - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 55,65 USD, po zniżce ceny o 1,92 proc.

Ropa Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 62,18 USD za baryłkę, niżej o 1,63 proc.

W środę władze Chin ogłosiły, że liczba zarażonych wzrosła do 571 a 17 osób zmarło. Wszystkie przypadki śmiertelne wystąpiły w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan. Poinformowano, że kraj jest "w najbardziej krytycznym stadium" walki z koronawirusem.

Władze miasta Wuhan czasowo wstrzymały komunikację miejską, a także z i do tego miasta w ramach walki z nowym wirusem. Mieszkańcom zalecono, aby nie opuszczali miasta. a podróżnym omijanie go. W Hongkongu wstrzymano sprzedaż biletów kolejowych do Wuhan.

Z kolei Urząd Turystyki Makau ogłosił, że odwołuje wszystkie imprezy masowe związane z obchodami zbliżającego się Nowego Roku Księżycowego. W Makau zarejestrowano dwa przypadki zarażenia koronawirusem.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. ostrzegają, że epidemia może doprowadzić do spadku popytu na ropę na globalnych rynkach.

- Strach przed pandemią koronawirusa zmniejszy popyt na ropę, bo zostaną ograniczone podróże i handel - ocenia Vandana Hari, założycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

"Do czasu informacji od Światowej Organizacji Zdrowia, czy ogłosić stan kryzysowy związany z epidemią, na rynkach może się utrzymać +ostrożna+ wyprzedaż" - dodaje.

Podczas poprzedniej sesji ropa WTI na NYMEX staniała o 2,8 proc.