Ceny ropy w USA rosną po rekordowym eksporcie surowca

Ceny ropy naftowej w USA rosną już trzecią sesję po zanotowaniu rekordowego amerykańskiego eksportu surowca i produktów rafinowanych - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 95,42 USD, wyżej o 0,55 proc., po wzroście notowań w środę o ok. 5 proc.

Brent na ICE w dostawach na X wyceniana jest po 101,89 USD za baryłkę, wyżej o 0,66 proc.

W USA w ub. tygodniu codziennie porty opuszczało ponad 11 mln baryłek ropy naftowej i produktów, takich jak m.in. olej napędowy. To najwyższa liczba od lutego 1991 r.

Z opublikowanych najnowszych danych amerykańskiego Departamentu Energii (DoE) wynika, że Stany Zjednoczone eksportowały w ub. tygodniu najwięcej surowych i rafinowanych produktów naftowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, ponieważ gospodarki na świecie - w czasie kryzysu energetycznego - coraz częściej zwracają się do USA o dostawy ropy, aby uzupełnić niedobory paliw.

Eksport diesla z USA wzrósł w ub. tygodniu o 20 proc., a eksport ropy wynosił dziennie ponad 4 mln baryłek - wynika z danych DoE.

Europa i Azja w kryzysie energetycznym

Europa i Azja zmagają się obecnie z jednym z najcięższych kryzysów energetycznych w historii i potrzebują coraz więcej paliwa, gdy tymczasem dostawy ropy z krajów sojuszu OPEC+ na globalne rynki mogą się wkrótce zmniejszyć, co zasugerował na początku tego tygodnia minister energii Arabii Saudyjskiej.

Przedstawiciel saudyjskiego sektora energii wskazał, że mogą być potrzebne działania członków OPEC+, aby ustabilizować światowe rynki ropy naftowej.

Przesłanie Arabii Saudyjskiej, największego producenta ropy w OPEC, popierają m.in. Irak, Kuwejt. Algieria, Gwinea Równikowa i Wenezuela, które wydały już oświadczenia w tej sprawie.

OPEC+ musi też zmierzyć się z perspektywą wznowienia większych dostaw ropy z Iranu, który jest coraz bliżej wskrzeszenia porozumienia nuklearnego z zachodnimi mocarstwami.

Inwestorzy czekają na decyzję OPEC+

Inwestorzy czekają na 5 września - wówczas odbędzie się posiedzenie 23 krajów sojuszu OPEC+, podczas którego producenci ropy z tej grupy dokonają oceny sytuacji na rynkach ropy.

"Nastroje na rynkach ropy wciąż się zmieniają i należy brać pod uwagę co najmniej dwie krótko- i średnioterminowe niepewności: dalsze losy porozumienia nuklearnego z Iranem i światowy trend popyt na ropę" - wskazuje Vandana hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

"Co do możliwych cięć dostaw ropy z OPEC+ - łatwiej jest powiedzieć, niż to wykonać" - podkreśla.

