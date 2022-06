Ceny ropy w USA w dół, ale cały tydzień na plus, już 7. raz z rzędu

Ropa naftowa w USA tanieje w trakcie ostatniej w tym tygodniu sesji, ale może zaliczyć już 7. tydzień ze zwyżką notowań, bo od początku tego tygodnia zdrożała do tej pory o 1,6 proc. Inwestorzy oceniają popyt na paliwa a Chinach, które znoszą restrykcje po lockdownach, ale na razie droga do pełnego otwarcia gospodarki wydaje się być "wyboista" - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 120,80 USD, niżej o 0,58 proc.

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na sierpień jest wyceniana po 122,30 USD za baryłkę, w dół o 0,63 proc.

W Chinach stopniowo znoszone są ostrzejsze ograniczenia wprowadzone wiele tygodni temu, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Jednak w niektórych częściach 25-milionowego Szanghaju wchodzą nowe obostrzenia - w ten weekend ma być zamkniętych kilka dzielnic tego miasta, aby masowo przetestować miliony mieszkańców, ponieważ nadal pojawiają się przypadki zakażeń Covid-19.

Ograniczenia w Szanghaju mają dotyczyć 15,3 mln mieszkańców m.in. z dzielnic Pudong, Huanghpu, Jing'an i Xuhui.

Powrót do konieczności zamykania niektórych części chińskich miast z powodu Covid-19 wskazuje na trudności w próbach prowadzonych przez chińskie władze w celu wyeliminowania koronawirusa, podczas gdy inne kraje na świecie akceptują go jako endemiczny.

Odnowienie ograniczeń covidowych w Chinach nie ma jeszcze jednak znaczącego wpływu na rynki.

"Inwestorzy obserwują to , co się dzieje, ale w tej chwili nie ma jeszcze zbyt dużej reakcji" - powiedział Kevin Li, zarządzający funduszami w GF Asset Management Ltd, cytowany przez agencję Bloomberg.

"Jeśli ograniczenia zostaną rozszerzone na więcej obszarów w Chinach, które mają wpływ na powrót pracowników do pracy, wtedy można będzie zobaczyć pewną niestabilność" - dodał.

"Nastroje inwestorów są w najlepszym razie neutralne" - wskazała z kolei Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights. Dodała, że mniejsze zużycie ropy w Chinach - z powodu lockdownów - zostało zrównoważone dużym zapotrzebowaniem na paliwa w Stanach Zjednoczonych, gdzie już rozpoczął się sezon letnich wyjazdów, szczytowy okres "konsumpcji" benzyny.

Cena benzyny w Chicago wzrosła do 6,048 USD za galon, rekordowego poziomu, podczas gdy średnia krajowa wynosi na razie ok. 5 USD za galon.

"Na obszarach USA, gdzie ceny benzyny są jeszcze w okolicach 4 USD za galon popyt na paliwa wciąż mocno rośnie" - powiedział w Bloomberg TV Paul Sankey, założyciel Sankey Research.

Obecnie zapasy benzyny w USA są na najniższym sezonowym poziomie od 2014 r.

Cena ropy w USA w tym tygodniu wzrosła do tej pory o 1,6 proc. To już 7. z kolei tydzień, który surowiec może zakończyć ze wzrostem notowań.