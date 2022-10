Chińczycy napędzają rosyjski biznes naftowy

Dostawy rosyjskiej ropy do Chin w okresie styczeń-wrzesień wzrosły rok do roku o około 8,8 proc. - poinformowała Generalna Administracja Ceł ​​Chińskiej Republiki Ludowej.

Jak wynika z opublikowanych statystyk, we wrześniu, podobnie jak w sierpniu, Rosja znalazła się na drugim miejscu wśród czołowych dostawców ropy do Chin. W ubiegłym miesiącu Chiny kupiły z Federacji Rosyjskiej 7,46 mln ton ropy (spadek o ok. 11 proc. w porównaniu z sierpniem).

Pod względem dostaw ropy do Chin liderem jest Arabia Saudyjska, która w okresie styczeń-wrzesień sprzedała Chinom 65,83 mln ton za 49,79 mld USD (spadek wolumenu fizycznego o 0,9 proc. rok do roku, wzrost kosztów o 1,5 raza).

Kolejne miejsca zajęły Irak, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dlaczego import ropy z Rosji wzrósł? Chiny to obecnie obok Indii najważniejszy kierunek zbytu dla rosyjskiej ropy. Pekin wykorzystuje fakt, że Moskwa po zaatakowaniu Ukrainy stała się pariasem dla wielu firm. Przestały one kupować rosyjską ropę. By móc ja sprzedawać, Kreml skoncentrował się na tych potencjalnych odbiorcach, którzy nie nałożyli na Rosję sankcji.

Początkowo także kusił Chińczyków i Hindusów znacznymi bonifikatami. Jednak ze względu na sytuację na rynku ropy i zrównoważenie popytu z podażą, Rosjanie nie musza już iść na ustępstwa i sprzedają surowiec po cenach rynkowych.