Chiny budują naftową potęgę. Wielkie inwestycje właśnie dają efekty

Chiny mimo pandemii zwiększyły drugi rok z rzędu produkcję ropy naftowej do 194 milionów ton. To potwierdzenie końca stagnacji w chińskim sektorze energetycznym po latach spadków w wydobyciu. Dodatkowo rok 2020 przyniósł szereg odkryć nowych złóż węglowodorów, zapewniając ciągłość działalności chińskich spółek naftowych na następne dekady.

Kosztowny wzrost

Mimo trwającej pandemii rok 2020 był również dobrym rokiem dla Chin pod względem nowych krajowych odkryć złóż węglowodorów.Zgodnie z raportem państwowej agencji Xinhua, CNPC, firma wydobywająca najwięcej węglowodorów w Azji, dokonała dużego odkrycia zasobów w kotlinie Dżungarskiej, o szacowanej wielkości ponad 100 mld m3 gazu. Podobnej wielkości odkrycia dokonał Sinopec, największa firma rafineryjna na kontynencie, w kotlinie Tarymskiej. Z kolei w czerwcu CNOOC, największy chiński producent podmorskich złóż węglowodorów, dokonał znaczącego odkrycia 100 mln ton ropy na wschodniej części Morza Południowochińskiego.Chińskie korporacje mogą dodatkowo pochwalić się postępem technologicznym pozwalającym na wydobycie nowo odkrytych surowców. W 2020 r. CNOOC oddała do użytku pierwszą samodzielną platformę wiertniczą chińskiego projektu oraz największą na świecie platformę przechowującą węglowodory. Nowy sprzęt, obecnie wykorzystywany niedaleko chińskiej wyspy Hajnan, ułatwi Chińczykom wydobycie licznych, ale trudno dostępnych złóż leżących pod dnem Morza Południowochińskiego.Rosnące chińskie wydobycie może przynieść jednak ludzkie i międzynarodowe koszty. Pierwsze dwa odkrycia znajdują się s chińskim regionie autonomicznym Sinciang, stanowiącym zarówno dom dla Ujgurów, prześladowanej mniejszości muzułmańskiej, jak i główne źródło chińskich węglowodorów.W przeszłości odkrycia surowców prowadziły do napływu etnicznych Chińczyków Han i przymusowych przesiedleń rdzennych mieszkańców. Z kolei zwiększone zdolności wydobywcze na Morzu Południowochińskim mogą doprowadzić do wzrostu napięć na tym spornym akwenie.