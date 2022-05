Chiny sięgają po algierską ropę naftową

Algierski państwowy koncern paliwo-energetycznych Sonatrach podpisał z chińskim SOOGL kontrakt o wartości 490 milionów dolarów na przygotowanie wspólnego projektu wydobycia i przerobu ropy naftowej ze złóż szacowanych na 95 mln baryłek. Umowa będzie obowiązywać przez 25 lat.

Zgodnie z przyjętą przez rząd algierski strategią zwiększenia wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż zlokalizowanych na Saharze do konkretnych projektów eksploracyjnych zapraszani są zagraniczni inwestorzy branżowi. Kilka tygodni temu podpisano umowę z włoskim koncernem paliwowym ENI, która szacowana jest na ponad 1 miliard dolarów.

Tyma razem państwowy algierski koncern Sonatrach ogłosił podpisanie kontraktu z chińskim konsorcjum na czele z Sinopec Overseas Oil and gas Limited (SOOGL) na przygotowanie projektu wydobywczego wraz z budową infrastruktury do transportu wydobywanej ropy naftowej. Wartość umowy, która ma obowiązywać przez 25 lat to 490 milionów dolarów. Złoże, które będzie zagospodarowane posiada rozpoznane złoża szacowane na prawie 95 miliona baryłek.

Strony nie podały jakie są szczegóły umowy i w jaki sposób będą się dzielić przyszłą produkcją i osiąganymi zyskami.

Na początku 2022 roku Sonatrach ogłosił program wydatkowania w latach 2022-2026 40 miliardów dolarów na poszukiwania, produkcję i rafinację ropy oraz inwestycje dotyczące wydobycia gazu ziemnego.

W ostatnich tygodniach dzienna produkcja ropy naftowej z algierskich złóż nieco przekracza 1 milion baryłek.

Dla Algierii przychody z eksportu węglowodorów stanowią o 90 procentach przychodów z handlu zagranicznego.

