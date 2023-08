Chiny stają się największą rafinerią świata. Dla nas to problem

Chiny wyrastają na najważniejszego gracza na rynku ropy i paliw. Są nie tylko jednym z największych konsumentów surowca, ale także największym producentem paliw. Rosnące moce produkcyjne chińskich rafinerii powinny martwić Zachód.

Chińskie rafinerie zwiększyły w lipcu przerób ropy naftowej o 17,4 proc., przetwarzając 14,83 mln baryłek ropy dziennie.

Już w ubiegłym roku Państwo Środka wyprzedziło Stany Zjednoczone stając się największym producentem paliw na świecie

Chińskie rafinerie zwiększają produkcję w odpowiedzi na wciąż rosnący popyt krajowy, ale nie bez znaczenia jest też rosnące zapotrzebowanie na paliwa w regionie.

Tym samym Państwo Środka umacnia swoją pozycję największej rafinerii świata a uzależnienie o takiego gracza jest bardzo ryzykowne.

Jak wynika z państwowych danych statystycznych, cytowanych przez agencję Reuters, w czerwcu chińskie rafinerie przerobiły 17,4 proc. więcej ropy w porównaniu z rokiem poprzednim, przetwarzając 14,83 mln baryłek ropy dziennie. Rok wcześniej było to 12,5 mln baryłek dziennie.

Tym samym czerwcowy wynik był trzecim najwyższym w historii i tylko nieznacznie niższym od rekordu z marca br., gdy przerób wyniósł 14,90 mln baryłek dziennie.

Jak wskazuje Reuters, za tymi wzrostami stoi głównie popyt krajowy zwiększony przez wakacyjne podróże, które napędzają zapotrzebowanie zwłaszcza na benzynę i paliwa lotnicze.

Jednak chińskie rafinerie produkują nie tylko na krajowy rynek, ale odpowiadają także na rosnące zapotrzebowanie na paliwa innych krajów regionu. Jak wynika z danych celnych, eksport rafinowanych produktów paliwowych w lipcu wzrósł o 55,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Tym samym Państwo Środka, zwiększając moce rafineryjne, umacnia się na pozycji największego producenta paliw na świecie.

Chiny już są największą rafinerią świata i nie zamierzają oddać tego tytułu

Chiny w ubiegłym roku stały się krajem o największych mocach rafineryjnych na świecie, detronizując Stany Zjednoczone, które ten tytuł dzierżyły od XIX wieku. Jeszcze w 1967 roku Stany Zjednoczone dysponowały mocami rafineryjnymi, które były aż 35 razy większe niż chińskie. Z biegiem lat te proporcje drastycznie się zmieniły. Od przełomu tysiącleci moce przerobowe Państwa Środka wzrosły prawie trzykrotnie.

Co więcej, pozycja Państwa Środka zdaje się być nie zagrożona, bo w czasie, gdy Zachód raczej zakręca kurki, chińskie zakłady pracują pełną parą. Jak wynika z prognoz Międzynarodowej Agencji Energii, w ciągu najbliższych pięciu lat całkowite zdolności rafineryjne Chin mogą wzrosnąć nawet do 19,7 miliona baryłek dziennie.

Chiny rozdają karty na rynku, a to nieprzewidywalny gracz

To, że Chiny zwiększają swoje moce produkcyjne, to dobra wiadomość wobec rosnącego popytu na paliwa. Jednak światowa zależność od chińskiego eksportu to niepokojący scenariusz, gdyż w przypadku tego państwa rządzą tu nie mechanizmy rynkowe, ale też decyzje polityczne Pekinu.

Międzynarodowa Agencja Energii przestrzegała w swoim niedawnym raporcie przed rosnącym ryzykiem związanym z skupieniem większości światowych niewykorzystanych zdolności rafineryjnych właśnie w Chinach, gdzie "podlegają one biurokratycznym kaprysom i wymogom polityki wewnętrznej, zamiast reagować na globalną dynamikę rynku".

Ta hegemonia Chin na rynku rafineryjnym niesie ze sobą także inne zagrożenie. Wraz z rosnącą produkcją, rośnie zapotrzebowanie Państwa Środka na ropę.

Co prawda, jak wynika z cytowanych przez Reuters danych celnych, import ropy naftowej do Chin w lipcu spadł z poziomu zbliżonego do rekordowego w poprzednim miesiącu, wynosząc łącznie 43,7 mln ton, czyli 10,3 mln baryłek dziennie, to nie zmienia to stanu rzeczy, że Chiny są drugim co do wielkości konsumentem ropy na świecie.

To oznacza, że stają się jednym z najważniejszych graczy nie tylko na rynku paliwowym, jako największy producent, ale także na rynku surowcowym, czyli ropy naftowej, jako jeden z największych odbiorców. Z resztą o tym, jakie znaczenie dla cen czarnego złota ma kondycja chińskiej gospodarki, przekonaliśmy się wielokrotnie przy kolejnych pandemicznych ograniczeniach wprowadzanych przez władze w Państwie Środka.

Krajowa produkcja ropy naftowej w Chinach w lipcu wyniosła 17,31 mln ton, czyli 4,1 mln baryłek dziennie, w porównaniu z 17,13 mln ton w 2022 roku.