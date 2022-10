Cięcie produkcji ropy może doprowadzić świat do recesji

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) ostrzega, że ostatnia decyzja OPEC+ o dalszym cięciu produkcji ropy może w najbliższych miesiącach doprowadzić globalną gospodarkę do recesji.

Globalna gospodarka jest na skraju recesji, a spadek produkcji ropy może być dodatkowym czynnikiem, który ją uruchomi.

MAE ostrzega, że cięcie produkcji ropy naruszy bezpieczeństwo energetyczne.

Arabia Saudyjska zapewnia, że decyzja o ograniczeniu produkcji jest motywowana ekonomicznie, a nie politycznie.

Wyższe ceny energii uderzą w bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ popyt na ropę jest cały czas wysoki.

Zeszłotygodniowa decyzja OPEC+, któremu przewodzi Arabia Saudyjska odbiła się szerokim echem na całym świecie. Została mocno skrytykowana przez Stany Zjednoczone, które oskarżają Saudów o prowadzenie polityki zgodnej z linią rosyjską, po to by podnieść ceny ropy, w czasie, gdy świat zmaga się z rosnącą inflacją.

Rosnąca inflacja, wzrost stóp procentowych i spadek produkcji ropy to miks, którego globalna gospodarka może nie wytrzymać

- Działania OPEC+, polegające na radykalnym ograniczeniu dostawy ropy, poważnie odbiły się na rynku i będą miały na niego wpływ w tym i następnym roku. Wynikający z tej decyzji wzrost cen ropy, pogłębia niestabilność rynku i zwiększa obawy o bezpieczeństwo energetyczne – podała w swoim komunikacie MAE.

MAE uważa, że rosnące ceny ropy, w połączeniu z presją inflacyjną i rosnącymi stopami procentowymi mogą uruchomić globalną recesję, jako że świat jest już u jej progu.

Niedługo przed ostrzeżeniem ze strony MAE także Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dotyczącą globalnego wzrostu gospodarczego na 2023 rok do 2,7 procent.

Według MAE popyt na ropę spadnie w ostatnich trzech miesiącach roku do 340 000 baryłek dziennie, w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Agencja ścięła swoją prognozę dotyczącą popytu na przyszły rok o 470 000 baryłek dziennie, do 1,7 miliona baryłek dziennie.

Jednakże nawet przy niższym globalnym popycie cięcie produkcji przez OPEC+ znacznie ograniczy możliwości świata, aby uzupełnić zapasy ropy do końca tego roku i w pierwszej połowie 2023 roku.

Unijne sankcje wobec rosyjskiego rynku naftowego dodatkowo doprowadzą do spadku produkcji ropy

Pod koniec sierpnia rezerwy krajów OECD były o 243 milionów baryłek niższe niż średnia pięcioroczna wynosząca 2,7 miliarda.

Arabia Saudyjska broni decyzji dotyczącej cięć produkcji, argumentując, że została ona podjęta, aby zapobiec załamaniu się cen ropy, które mogłoby doprowadzić do zakłócenia dostaw na dłuższą metę. Według Saudów decyzja została podjęta na podstawie „całkowicie ekonomicznych pobudek,” i nie była „motywowana politycznie.”

MAE ostrzega, że ze względu na to, iż wiele krajów OPEC+ nie jest w stanie wyprodukować ilości ropy, która jest zgodna z ich celami produkcyjnymi, w listopadzie faktyczny spadek może wynieść 1 milion baryłek dziennie. Wziąwszy pod uwagę, że od 5 grudnia 2022 roku zacznie obowiązywać unijne embargo na rosyjską ropę można spodziewać się kolejnego spadku