Co będzie działo się z cenami paliw do końca wakacji? Mamy najnowszy raport

Stabilny poziom cen paliw powinien utrzymać się przynajmniej do końca wakacji - prognozują w piątek analitycy Refleksu. Dodali, że kwestią czasu wydaje się wzrost cen diesla i zmiana relacji cen benzyny oraz oleju napędowego.

Aktualnie benzyna w kraju jest średnio 22 gr./l droższa od diesla.

"Drugi tydzień sierpnia przynosi symboliczny wzrost cen paliw. Średnia cena benzyny Pb95 wzrosła w skali tygodnia 2 gr./l do 6,63 zł/l. Litr diesla podrożał również 2 gr./l do 6,41 zł/l. Średnia cena autogazu spadła 1 gr./l do 2,77 zł/l" - poinformowali analitycy Refleksu.