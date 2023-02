Co dalej z cenami paliw na stacjach? Embargo ma znaczenie

Efektem zabiegów dyplomatycznych polskiego rządu jest decyzja o całkowitym embargu na import ropy, które weszło w życie 5 lutego. - Dzięki temu eliminuje się ryzyko ewentualnych sporów prawnych ze stroną rosyjską - mówi Artur Bartoszewicz, ekonomista z SGH.

Wprowadzenie drugiego embarga na paliwo z Rosji może spowodować wzrost konkurencyjności na rynku.

Jak mówi Bartoszewicz, od początku wojny w Ukrainie, priorytetem dla PKN Orlen było nie tylko bezpieczeństwo dostaw, ale również etyka biznesowa. Właśnie dlatego koncern zastąpił rosyjskie paliwo droższymi surowcami od zagranicznych eksporterów.

Dzisiaj PKN Orlen jest w stałym kontakcie z partnerami z Azji, Arabii Saudyjskiej czy Ameryki Północnej.

Całkowite embargo na rosyjskie paliwa, które weszło w życie na początku lutego, wyklucza import drogą lądową, w tym rurociągiem Przyjaźń. Spowodować to może, że importerzy, którzy konkurują z PKN Orlen na polskim rynku, nie sprowadzą już diesla z Rosji i będą zmuszeni do importu droższego produktu nierosyjskiego. Możliwa jest więc konkurencja o ten produkt.

- Zabiegi dyplomatyczne polskiego rządu doprowadziły do decyzji o całkowitym embargu na import ropy, które weszło w życie 5 lutego. Dzięki takiemu scenariuszowi eliminuje się ryzyko ewentualnych sporów prawnych ze stroną rosyjską za zrywanie kontraktów przez PKN Orlen - mówi Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. - Niestety, wojna wojną, a relacje gospodarcze mają nadal swoje prawne konsekwencje. Mały błąd a koszty miliardowe - dodaje.

Import ropy z innych kierunków. 70 proc. produkcji w Polsce pokrywa krajowe potrzeby

Jak podkreśla Artur Bartoszewicz, produkcja z polskich rafinerii pokrywa obecnie ok. 70 proc. zapotrzebowania na diesla w Polsce. Tym samym ok. 30 proc. tego paliwa trzeba nadal importować.

- Na tym rynku jest wielu graczy. PKN Orlen nie jest jedynym importerem paliw, ma tutaj konkurencję w postaci prywatnych firm, które importują diesla całkowicie niezależnie - mówi ekonomista.

Według danych POPiHN po trzech kwartałach 2022 r. Polska importowała 23 proc. benzyny silnikowej, 30 proc. oleju napędowego i blisko 90 proc. gazu płynnego LPG.

- Co ważne, pozostali importerzy deklarują, że też są przygotowani do sprowadzania paliw z alternatywnych kierunków, oznacza to, że z perspektywy polskiego rynku embargo na gotowe produkty powinno być obojętne - dodaje ekspert.

PKN Orlen od początku wojny w Ukrainie nie importuje oleju napędowego z Rosji, bilansując polski rynek zakupami z alternatywnych kierunków. Według Artura Bartoszewicza to była ryzykowna decyzja, ciążąca również na wynikach finansowych koncernu, bowiem tańsza rosyjska ropa z Rosji został zastąpiona produktami droższymi z innych rynków.

- To bardzo wyraźny sygnał dla innych krajów europejskich, że bezpieczeństwo zaopatrzenia, jak i etyka biznesowa okazały się priorytetowe. Pierwszy polski koncern multienergetyczny, stał się teraz koncernem multikanałowym i skutecznie dywersyfikuje kanały dostaw - zauważa.

Orlen realizuje obostrzenia już od niemal roku. Podjęta strategia skuteczna dla klientów

- De facto, PKN Orlen już od 11 miesięcy realizuje więc obostrzenia, które formalnie weszły w życie 5 lutego. Ryzyko się opłaciło, gdyż taka praktyka pomogła przygotować się odpowiednio wcześniej do zakupu paliw z dowolnego kierunku na świecie - podsumowuje Bartoszewicz.

W sprawie dostaw gotowych paliw koncern na bieżąco kontaktuje się z wieloma partnerami m.in. z Ameryki Północnej, Arabii Saudyjskiej czy Azji i zabezpiecza dostawy do klientów nie tylko w Polsce, ale na wszystkich rynkach, na których jest obecny.

Dla eksperta ze Szkoły Głównej Handlowej podjęta strategia działa skutecznie przede wszystkim dla klientów. Oznacza bowiem brak zaburzeń w dostawach oraz zminimalizowanie ryzyka nagłych zmian cen surowców.

- PKN Orlen nie powinien mieć większych problemów z dostępnością paliw dla swoich klientów, zarówno tych hurtowych, jak i kupujących paliwa na stacjach - dodaje.

Co ważne, ekonomista podkreśla, że wbrew opinii salonowych ekspertów bezpieczeństwo dostaw paliw na polski rynek znacząco zwiększyła finalizacja fuzji PKN Orlenu z Lotosem.

- To właśnie połączony koncern dysponuje obecnie dwiema rafineriami, nie jedną, a to oznacza faktyczną dywersyfikację produkcji paliw. Pojawiła się możliwość działania nawet podczas zaplanowanych przestojów produkcyjnych, czy potencjalnych nieplanowanych przerw w produkcji. To elastyczność, której do tej pory nie było. Niebagatelna korzyść wynika także z optymalizacji łańcucha logistycznego. Finalizacja fuzji przekłada się więc na niższe koszty surowców zarówno dla odbiorcy hurtowego, jak i detalicznego - zauważa Bartoszewicz.

Nie ma sensu kupować paliwa na zapas. Spowodowałoby to m.in. wzrost cen surowców lub całkowity ich brak

- Istotą wprowadzanych sankcji jest uderzenie finansowe w Rosję, a nie wywołanie problemów z dostępnością paliw w krajach unijnych. Właśnie z tego powodu pozwolono wszystkim krajom wspólnoty i największym graczom stabilizującym lokalne rynki na przygotowanie się do wprowadzonych obostrzeń. Dzisiaj, pomimo embarga, nie ma sensu kupować paliw na zapas. To może wywołać zaburzenia, a co za tym idzie wzrost cen surowców lub ich całkowity brak. Nie jest więc w interesie konsumentów sianie paniki. W Europie dyskusja na temat embarga trwała miesiącami, tym samym z dużym wyprzedzeniem rynek przygotował się na embargo, robiąc odpowiednie zapasy. Ryzyko braku paliw na stacjach zostało ograniczone do minimum - podsumowuje ekspert.

Jak poinformował PKN Orlen, w tym momencie 10 proc. ropy w Polsce pochodzi z Rosji, podczas gdy w 2015 r. było to prawie 100 proc. Od 5 grudnia, w całej Unii Europejskiej, obowiązuje pierwsze formalne embargo na import z Rosji, w tym wypadku ropy dostarczanej drogą morską. Pod naciskiem części państw (oficjalnie tylko Węgier), wychodzących z uzależnienia pozostawiono jeszcze wówczas transport lądowy, aby umożliwić w miarę stabilne zamykanie rosyjskich kanałów dostaw, a przede wszystkim stabilizować krajowe rynki zaopatrzenia w paliwa.