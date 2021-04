Coraz bliżej finalizacji zabiegów Orlenu wokół Lotosu i PGNiG

Jeszcze w tym roku Orlen chce sfinalizować proces konsolidacji z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Na początku maja koncern chce złożyć do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie tej spółki. Do wydzielenia rafinerii w Gdańsku ma dojść w ciągu najbliższych miesięcy - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W najbliższych miesiącach Orlen ogłosi, w jaki sposób zamierza spełnić warunki Komisji Europejskiej dotyczące przejęcia Lotosu.

W ciągu najbliższych dni zostanie złożony wniosek do UOKiK w sprawie koncentracji z PGNiG.

Wkrótce będą podpisane umowy na realizację wielkich inwestycji organicznych w Płocku, Ostrołęce i na Litwie.

Lotos i PGNiG

Inwestycje

Prezes Orlenu oznajmił, że wkrótce będą podpisane umowy na realizację wielkich inwestycji organicznych w Płocku, Ostrołęce i na Litwie.

Jeszcze w I półroczu ma być podpisana umowa z generalnym wykonawcą na budowę energetycznego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. W tym momencie trwają prace nad szczegółami dotyczącymi współpracy tym zakresie z Energą i PGNiG.



W ciągu około półtora roku ma być ponadto wybrany wykonawca bloku gazowego w Gdańsku.



W II kwartale 2021 roku powinno dojść do podpisania umowy z wykonawcą rozbudowy kompleksu olefin w Płocku. Będzie to jeden z trzech projektów inwestycyjnych obejmujących program rozbudowy petrochemii o wartości ponad 8 mld zł. Zwiększą one moce produkcyjne PKN Orlen o około 30 proc. Ma być to największa inwestycja w historii paliwowego koncernu. Nowe instalacje powstaną na 150 ha gruntów.