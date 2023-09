Coraz więcej zagranicznych stacji paliw działa pod marką Orlen

Pod marką Orlen działają już wszystkie stacje paliw na Litwie, Węgrzech, Słowacji i niemal wszystkie w Czechach. Na początku 2024 r. około 100 stacji w Niemczech także przejdzie rebranding. Na koniec drugiego kwartału 2023 koncern miał 3157 stacji paliw z czego 1238 za granicą.

Orlen stara się umocnić pozycję własnej marki na detalicznym rynku paliw. Pod jego logo działają już wszystkie stacje koncernu na Litwie, Węgrzech, Słowacji oraz niemal wszystkie w Czechach, które dotychczas działały w tym ostatnim kraju pod marką Benzina.

Zgodnie z przyjętą strategią w Niemczech na początku przyszłego roku około 100 stacji paliw będzie działać pod wspólnym logo. Należąca do Grupy Orlen spółka Orlen Deutschland obsługuje 606 stacji paliw pod markami Orlen i Star.

Po kolejnych przejęciach Orlen jest już szóstym graczem na niemieckim detalicznym rynku paliw

Polski koncern plasuje się na szóstej pozycji wśród największych operatorów w Niemczech. Ostatnią akwizycją, która została sfinalizowana w czerwcu 2023 roku, było tam przejęcie od austriackiego OMV 17 samoobsługowych punktów tankowania paliwa.

- Konsekwentnie przeprowadzamy rebranding na rynkach zagranicznych, tak by Orlen kojarzony był z szeroką oferta najwyższej jakości usług. Dzięki temu możemy ujednolicić nasze działania marketingowe i operacyjne, co długofalowo przełoży się na wygenerowanie synergii. Naszą ambicja jest, aby na początku 2024 roku około 100 stacji w Niemczech funkcjonowało już pod marką Orlen- mówi w komunikacie prasowym prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Niemcy są jednym z rynków, gdzie planowany jest rozwój stacji i punktów ładowania. Do 2030 roku infrastruktura przeznaczona dla użytkowników pojazdów elektrycznych, głównie w Niemczech, Czechach i Polsce ma obejmować 10 tysięcy ładowarek.

Orlen zamierza zwiększać liczbę swoich stacji paliw

Przyjęta przez koncern strategia do 2030 roku zakłada wzrost sieci stacji paliw do co najmniej 3,5 tysięcy obiektów. Przy czym udział obiektów zlokalizowanych zagranicą ma wzrosnąć do 45 procent.

Na koniec pierwszego półrocza 2023 roku liczba stacji wynosiła 3157 z czego 1238 poza Polską. Po finalizacji transakcji, na którą zgodę wyraziła Komisja Europejska, przejęcia austriackiej sieci Turmol liczba stacji wzrośnie o kolejnych 266 obiektów.

Głównymi akcjonariuszami Orlen są Skarb Państwa z pakietem 49,90 procent akcji i OFE Nationale-Nederlanden (5,40 procent).

Spółka od listopada 1999 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.