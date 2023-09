Cud na Orlenie napędza paliwową turystykę. Koncern tłumaczy, a Czesi i Niemcy tankują

Niskie ceny paliw na polskich stacjach budzą coraz większe zdziwienie w kraju i za granicą. Polskie firmy boją się, co będzie po wyborach, z kolei w Niemczech i Czechach ruszyła turystyka paliwowa.

Ceny paliw na polskich stacjach spadają w dobie słabego złotego i rosnących cen ropy naftowej na światowych rynkach.

Tanie tankowanie cieszy kierowców i branżę logistyczną, ale narastają obawy o późniejszy "szok cenowy".

Sytuację dostrzegli też kierowcy z Czech i Niemiec, gdzie zaobserwować można już turystykę paliwową.

- Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o wybory - stwierdza Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, gdzie miejskie autobusy tankują na stacjach Orlenu, bo jest taniej.

Resort klimatu i Orlen zaprzeczają, że ceny paliw w Polsce są w jakikolwiek sposób regulowane.

Z taką sytuacją na stacjach paliw w Polsce dawno nie mieliśmy do czynienia. Ceny na pylonach konsekwentnie spadają i według prognoz ekspertów branżowych już wkrótce możemy doczekać się tankowania poniżej psychologicznej bariery 6 zł za litr benzyny Pb95 czy diesla.

Biuro Maklerskie Reflex wskazuje, że spadki cen paliw na stacjach są konsekwencją obniżek cen na rynku hurtowym. Hurtowe ceny spot w rafineriach na terenie kraju od początku września spadły w przypadku benzyny 95 o blisko 10 proc., a oleju napędowego o blisko 6 proc.

W ślad za cenami w hurcie podążają detaliczne ceny na stacjach paliw. Obniżki, choć cieszą kierowców, budzą zdziwienie, gdyż otoczenie makroekonomiczne i sytuacja na rynkach wskazują, że ruch cen powinien być odwrotny.

Po pierwsze, osłabienie złotego wobec dolara, w którym rozliczane są transakcje na rynku paliwowym, nie sprzyja obniżkom. Po drugie, coraz mocniej rosnące ceny ropy też powinny wpływać na poziom cen. Notowania gatunku Brent przekroczyły już 95 dol. za baryłkę, po raz pierwszy od listopada 2022 r., WTI notowana jest powyżej 92 dol. za baryłkę.

Tanie paliwa w Polsce przyciągają Czechów i Niemców. Ruszyła turystyka paliwowa

Zadziwiająco niskie ceny paliw w Polsce zwracają uwagę także poza granicami naszego kraju. O sytuacji na polskich stacjach donoszą w ostatnich dniach czeskie i niemieckie media.

"Brzmi to niewiarygodnie, ale to prawda. O ile w Czechach ceny paliw nadal rosną, w Polsce spadają już drugi tydzień" - tak portal denik.cz pisze o cenach paliw w Polsce, porównując sytuację na polskich i czeskich stacjach należących do Orlenu. Polski koncern w Czechach prowadzi największą sieć stacji paliw, liczącą już 436 punktów.

"Różnica jest dosłownie szokująca" - donosi czeski portal, wyliczając, że za litr benzyny trzeba po czeskiej stronie płacić 40,2 koron, w czasie, gdy trzy kilometry za granicą jest to 6,19 zł, co po przeliczeniu po kursie z dnia porównania daje 34,5 koron. Podobna różnica jest w cenie diesla.

Podobne wyliczenia prowadzą niemieckie media regionalne z terenów przygranicznych. Internetowe wydanie niemieckiego dziennika Märkische Oderzeitung zwraca uwagę na coraz większą przepaść między cenami po obu stronach granicy, sięgającą już co najmniej 25 eurocentów na litrze, a w przypadku niektórych stacji paliw nawet 40 eurocentów.

Przy takich różnicach cenowych za zachodnią i południową granicą Polski znów zaczyna kwitnąć tzw. turystyka paliwowa. Dalibor Zak z czeskiego portalu Garaz.cz przyznaje, że "jeżdżenie 30 km po paliwo do Polski to swego rodzaju czeski sport narodowy", a oszczędności mogą sięgać nawet 200 koron (ok. 38 zł) w zależności od odległości od granicy i lokalizacji stacji paliw. Te lokalne oferują znacznie tańsze paliwo niż te położone przy głównych drogach.

Niskie ceny paliw cieszą kierowców, ale rosną obawy o późniejszy "szok cenowy"

Niskie ceny paliw naturalnie cieszą kierowców, dla których po sezonie wakacyjnym dojazdy do pracy i szkoły mogą być dzięki temu tańsze. To także korzystna dla branży logistycznej sytuacja.

- Gdy ceny paliw spadają, to spadają jednocześnie ceny transportu drogowego w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Polscy przewoźnicy są w stanie oferować klientom dobre warunki cenowe i wygrywać walkę o klientów z firmami z Niemiec, Holandii czy Skandynawii. Oczywiście nie wiadomo, jak długo taka sytuacja potrwa, bo obecne utrzymywanie cen paliwa na niższym poziomie nie ma podłoża ekonomicznego, ale widzimy, że firmy na tym zyskują - przyznaje Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy CSL.

Jak podkreśla, z ekonomicznego punktu widzenia aktualna sytuacja na polskim rynku nie jest wytłumaczalna.

- Ceny paliw na całym świecie rosną, a w Polsce pozostają na niezmienionym poziomie. Z punktu widzenia sektora TSL widzimy pozytywne strony takiego działania, ale nie brakuje też obaw, co stanie się, gdy ceny zaczną rosnąć i czy ten "skok" nie będzie wówczas dla wielu przewoźników szokiem - mówi przedsiębiorca.

Jego zdaniem lepszy dla branży jest spokojny wzrost cen niż sztuczne utrzymywanie niskich cen, a potem szok cenowy.

- Zdajemy sobie sprawę, że to sytuacja "na ten moment". Mam nadzieje, że gdy nastąpi odwrócenie trendu, to nie będzie dla firm bolesne. Obecnie firmy sektora TSL rezygnują z zakupów hurtowych i nawet duże firmy logistyczne tankują na stacjach paliw - dodaje Przemysław Hołowacz.

Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o wybory, czyli autobusy miejskie na stacjach Orlenu

Kiedy skończy się "ten moment" i ceny paliw odreagują zgodnie z rynkowymi mechanizmami? Nie brakuje zwolenników teorii, że sprawa ma polityczne podłoże, a sytuacja na polskim rynku wróci do normy dopiero po wyborach.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek w mediach społecznościowych bez ogródek stwierdził, że mamy do czynienia z "ręcznym sterowaniem cenami paliwa" przez Orlen. Koncern kontroluje 65 proc. polskiego rynku paliw, wliczając w to hurt i detal.

"Dostawca surowca dla naszych spółek komunikacyjnych, wyłoniony w przetargu, odmawia realizacji umowy. W naszym kraju doszło do sytuacji, gdy cena paliwa w hurcie jest droższa niż ta widoczna na stacjach benzynowych. Na rynkach światowych cena rośnie, złoty słabnie, inne waluty drożeją… ale na stacjach benzynowych tego nie widać. Pomyślicie: «bardzo dobrze» - i macie rację. Lokalnie dla naszych portfeli to dobra informacja. Dla całego rynku to jednak totalna dezorganizacja i niszczenie mniejszych przedsiębiorców przez państwowego molocha" - napisał ostro Piotr Krzystek.

Swój wpis zilustrował zdjęciami miejskich autobusów tankujących na stacjach Orlenu, tak jak osobowe samochody.

"Długo ta sytuacja nie potrwa. Jak nie wiadomo, o co chodzi… to wiadomo, że chodzi o wybory. Cena utrzymywana jest sztucznie, a po 15 października zacznie rosnąć. Matematyka jest nieubłagana" – prognozuje prezydent Szczecina.

Na ręczne sterowanie cenami wskazuje także Polityka Insight, według ustaleń której Orlen utrzymuje niski poziom cen na stacjach paliw, by w gorącym, przedwyborczym czasie ograniczyć inflację i wspomóc PiS w wyborach. Koncern przy tym ma korzystać ze strategicznych rezerw paliw, gromadzonych na wypadek zakłóceń w dostawach na rynek krajowy.

Informacjom tym zaprzeczyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, który może zlecić sięgnięcie po rezerwy strategiczne. Resort odpowiedział na pytanie dziennikarzy, że Orlen nie korzysta z tych rezerw.

Orlen tłumaczy niskie ceny paliw w hurcie i na polskich stacjach

O komentarz do sprawy zwróciliśmy się do Orlenu, który w odpowiedzi podkreśla, że jego polityka na rynku paliw zakłada stabilizację cen oraz zabezpieczenie dostaw paliwa dla odbiorców - zarówno w hurcie, jak i detalu.

"W efekcie już od wielu lat ceny paliw w Polsce są jednymi z najniższych w Europie i to nie tylko w odniesieniu do krajów zachodnich, ale również do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Orlen, w miarę możliwości, jakie wyznacza rynek, stara się, aby ceny oferowanego paliwa były jak najbardziej atrakcyjne dla klientów" - odpowiedziało na pytania WNP.PL biuro prasowe Orlenu.

Jak zatem Orlenowi udaje się utrzymywać taki poziom cen? Koncern zwraca uwagę na synergie wynikające z połączenia z Grupą Lotos, PGNiG i Energą.

- Dzięki optymalizacji procesów zakupowych na poziomie Grupy, wzmacnianiu kompetencji tradingowych i korzystnym formułom zakupowym, jesteśmy w stanie skutecznie zabezpieczać zaopatrzenie całej Grupy Orlen w paliwa. Polityka ta będzie kontynuowana a priorytetem jest zapewnienie stabilnych dostaw paliw do odbiorców w hurcie i detalu. Dlatego, przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku, na które koncern nie ma wpływu, tzw. scenariusz węgierski (braku paliw) w Polsce się nie powtórzy - zapewnia biuro prasowe.

Orlen tłumaczy też, że detaliczne ceny paliw są przede wszystkim pochodną cen hurtowych na danym rynku, które z kolei kształtowane są przez szereg czynników o charakterze makroekonomicznym oraz lokalnym, m.in.: źródła pozyskania paliw, koszty surowców, obciążenia fiskalne oraz koszty produkcji i usług, w tym koszt energii, logistyki i koszty pracy.

- Wykorzystywanie przez kierowców różnic cenowych pomiędzy stacjami paliwowymi w graniczących ze sobą państwach jest zjawiskiem normalnym. Z perspektywy sieci Orlen w Polsce nie ma ono obecnie istotnej skali - dodaje koncern.