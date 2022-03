Ćwierć miliarda euro dziennie. Tak Europa finansuje wojnę Putina

Europa każdego dnia wysyła ponad ćwierć miliarda euro do Putina, nawet w czasie, gdy ten prowadzi wojnę - alarmuje William Todts, dyrektor wykonawczy Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska (Transport & Environment - T&E). Taka jest cena uzależnienia Starego Kontynentu od surowców z Rosji.

Stary Kontynent jest głęboko uzależniony od surowców ze Wschodu. Ponad 1/4 importowanej przez Unię Europejską ropy pochodzi z Rosji. To ok. 2,2 mln baryłek surowca dziennie, które trafiają od rosyjskich dostawców do europejskich klientów.

Zerwanie z rosyjską ropą jest możliwe

W ten sposób Europa, płacąc za ten surowiec, zasila budżet Rosji i to w znacznym stopniu.Jak wynika z przytoczonych przez Europejską Federację Transportu i Środowiska (Transport & Environment - T&E) danych, każdego dnia w ten sposób Europa przekazuje Putinowi 285 milionów dolarów! W ubiegłym roku Rosja uzyskała 104 mld dol. z eksportu ropy do Europy i Wielkiej Brytanii, co przewyższa jej przychody z gazu (43,4 mld dol.) - wylicza T&E.- Europa każdego dnia wysyła ponad ćwierć miliarda euro do Putina, nawet gdy ten prowadzi wojnę. To musi się skończyć. Nie powinniśmy jednak po prostu zamieniać rosyjskiej ropy na saudyjską. Nadszedł czas, aby znacznie poprawić wydajność transportu i przyspieszyć jego elektryfikację, aby zmniejszyć zużycie ropy - apeluje William Todts, dyrektor wykonawczy T&E. Organizacja wzywa Europę do przyłączenia się do globalnego embarga na rosyjską ropę, aby zaprzestać finansowania wojny Putina na Ukrainie.

Uzależnienie od rosyjskiej ropy jest potężne i np. w przypadku Słowacji wynosi ponad 90 proc. W przypadku Polski obecnie ok. 2/3 dostaw ropy pochodzi zza wschodniej granicy. Rezygnacja z takich ilości surowca i zastąpienie ich ropą z innego kierunku z pewnością nie będą łatwe. Jednak - o czym portal WNP.PL informował - nie jest to zadanie niewykonalne.



- Oczywiście nie da się, szczególnie w obecnej sytuacji, gdy rynek ropy jest napięty, zastąpić tych wolumenów z dnia na dzień. Myślę jednak, że rynek byłby w stanie dość szybko się zbilansować w sytuacji, gdyby zostało wprowadzone embargo na dostawy rosyjskiej ropy do Europy - mówił Kamil Kliszcz, analityk rynku paliw mBanku.



Polskie rafinerie zapewniają, że są przygotowane na każdy scenariusz. Grupa Lotos przytacza kryzys z 2019 r., gdy z powodu zanieczyszczenia surowca wstrzymane zostały dostawy drogą lądową. Udało się wówczas utrzymać niezmieniony poziom przerobu ropy oraz ciągłość ekspedycji produktów na rynek. Lotos podkreśla, że dzięki nadmorskiemu położeniu ma możliwość zakupu szerokiej gamy surowca z różnych kierunków świata.



Orlen z kolei podkreśla stopień dywersyfikacji dostaw. - Gdyby doszło do jakichkolwiek ograniczeń w dostawach ze Wschodu, mamy możliwość pozyskania surowca z alternatywnych kierunków - zapewniało niedawno portal WNP.PL biuro prasowe koncernu, do którego należy rafineria w Płocku.



Koncern podkreśla, że jeszcze w 2013 r. aż 98 proc. surowca przerabianego w Płocku to była ropa REBCO. Obecnie ten gatunek jest przerabiany w zaledwie ok. 50 proc., reszta surowca dla płockich instalacji pochodzi m.in. z Arabii Saudyjskiej, USA czy Afryki Zachodniej.



Czytaj więcej: Polskie rafinerie zapewniają: przetrwamy bez rosyjskiej ropy



Rosyjska ropa wciąż kusi

Zagraniczne media zwracają jednak uwagę, że rosyjska ropa wciąż jest kusząca i europejscy odbiorcy prędko z niej nie zrezygnują. Wczoraj oficjalnie Niemcy, największy odbiorca rosyjskiej ropy naftowej, odrzuciły plany wprowadzenia embarga.



- Niemcy przyspieszają realizację planów zwiększenia wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ale nie mogą z dnia na dzień powstrzymać importu rosyjskiej energii - powiedział w poniedziałek kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Rosja ostrzega

Agencje prasowe również donoszą o zakupach rosyjskiej ropy, na które decydują się koncerny paliwowe. Shell z rekordową przeceną kupił w ubiegłym tygodniu ładunek rosyjskiej ropy, za co spotkała go publiczna krytyka.Z informacji Bloomberga wynika, że również PKN Orlen miał kupić w niedawnym przetargu około 700 tys. baryłek ropy Ural, które trafią do litewskiego portu w połowie marca. Do transportu i handlu rosyjską ropą gotowy jest także drugi na świecie niezależny trader - firma Trafigura.Jak widać, dopóki rządowe sankcje nie zakażą oficjalnie importu rosyjskiego surowca, decydować będzie w transakcjach ropą rachunek ekonomiczny, choć presja ze strony opinii międzynarodowej stale rośnie.8 marca Shell, po publicznym pokajaniu się za kupowanie z dużym dyskontem rosyjskiej ropy, ostatecznie ogłosił, że wycofuje się z jakichkolwiek biznesów z tym krajem. Natychmiast wstrzymuje zakupy rosyjskiej ropy naftowej na rynku spot i nie będzie odnawiać kontraktów terminowych. Zamknie też swoje stacje paliwowe i zakłady na terenie Rosji.Czytaj więcej: Shell ostatecznie rezygnuje z rosyjskich surowców

Tymczasem ze strony najwyższych rosyjskich urzędników płyną ostrzeżenia przed próbą wprowadzenia embarga na surowce energetyczne z Rosji.



- Absolutnie jasne jest, że odrzucenie rosyjskiej ropy doprowadziłoby do katastrofalnych konsekwencji dla rynku światowego - powiedział w poniedziałek w telewizyjnym wystąpieniu wicepremier Rosji Aleksander Nowak. Ostrzegł, że wprowadzenie przez Zachód zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej może spowodować ponaddwukrotny wzrost cen tego surowca do około 300 dolarów za baryłkę.