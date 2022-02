Czekają nas wzrosty cen na stacjach, ale paliw nie zabraknie

Temat paliwa w związku z wojną na Ukrainie odmieniany jest przez wszystkie przypadki, a na stacjach w wielu regionach kraju obserwujemy spanikowanych klientów stojących w długich kolejkach i zdesperowanych do zakupu paliwa. Mamy wystarczające zapasy; paliwa nie zabraknie - przekazał w piątek PKN Orlen.

Historia pokazuje, że każdy wybuch wojny, czy jakakolwiek eskalacja konfliktu w regionie powoduje, że ceny ropy rosną. Nie inaczej jest w tym wypadku.



- Obecna sytuacja na Ukrainie i możliwe sankcje nakładane przez Europę na Rosję mogą skutkować ograniczeniami w dostawach ropy ze Wschodu na Zachód, jednak należy pamiętać że są także inne kierunki, z których tę ropę pozyskujemy. Długofalowo zatem konflikt na Ukrainie nie powinien mieć aż takiego wpływu na ceny i dostępność ropy i po okresie chwilowej paniki wszystko powinno wrócić do normy – wyjaśnia Urszula Cieślak, analityk rynku paliw BM Reflex.

To chyba niepotrzebna panika. Zachowajmy spokój! pic.twitter.com/gsqKuzguPV — PKO Research (@PKO_Research) February 25, 2022

Paliwa nie zabraknie

Mamy wystarczające zapasy; paliwa nie zabraknie - przekazał w piątek PKN Orlen. Koncern poinformował w piątek, że w czwartek sprzedaż paliw na stacjach jego sieci wzrosła o 300-400 proc. Aby usprawnić pracę stacji, czasowo obowiązuje sprzedaż paliwa wyłącznie do baków.



"Wczoraj sprzedaż paliw na stacjach Orlen wzrosła o 300-400 proc. Nie dajmy się panice! Mamy wystarczające zapasy. Paliwa nie zabraknie!" - oznajmił w piątek PKN Orlen. Koncern podkreślił jednocześnie, że organizuje tak sprzedaż na stacjach, aby każdy kierowca mógł zatankować samochód.



"Aby usprawnić pracę naszych stacji, czasowo sprzedajemy paliwo wyłącznie do baków samochodów" - zaznaczył PKN Orlen. Zapewnił, że jednocześnie paliwo jest dowożone na stacje. "W przeciągu 2-3 dni sytuacja się unormuje. Dlatego nie ulegajmy panice, mamy wystarczające zapasy" - oświadczył koncern.



Jeszcze w czwartek trzy największe spółki w Polsce z sektora ropy naftowej - PKN Orlen, Grupa Lotos i PERN, zapewniły, że nasz kraj jest zabezpieczony na wypadek braku dostaw surowca ze wschodu. "Polska jest zabezpieczona przed nieprzewidzianymi sytuacjami w obszarze ropy i paliw. To możliwe dzięki działaniom kluczowych podmiotów polskiego rynku naftowo-paliwowego" - podały spółki we wspólnym komunikacie.



Jednocześnie PKN Orlen zapewnił, ze "paliwa w Polsce nie brakuje - zarówno zapasy ropy, jak i produkcja paliw w Grupie Orlen są na poziomie wystarczającym dla pokrycia bieżącego zapotrzebowania".