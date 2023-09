Czesi rozważają kupno niemieckiej rafinerii

Czechy szukają możliwości zmniejszenia swojej zależności od dostaw rosyjskiej ropy i rozważają możliwość nabycia od Shella części rafinerii Miro w niemieckim mieście Karlsruhe - podało Czeskie Radio.

Przedstawiciele Czech, jak wyjaśnia radio, omawiają kwestię zakupu akcji spółki od Shell Deutschland, który posiada tam 32,5 proc. akcji. Udziałowcami w zakładzie są także m.in. Esso Deutschland (25 proc.) i Rosneft Deutschland – „córka” rosyjskiej Rosniefti (24 proc.). Jednak ta ostatnia we wrześniu ubiegłego roku decyzją władze Republiki Federalnej Niemiec została przekazana pod zarząd Krajowej Federalnej Agencji Sieci.

Proponowany zakup części rafinerii może wiązać się z realizacją projektu rozbudowy transalpejskiego ropociągu TAL.

Zdaniem radia, krok ten powinien do 2025 roku umożliwić republice rezygnacje z dostaw ropy ropociągiem Przyjaźń (południowa nitka – północna wiedzie do polskiego Płocka i dalej do Niemiec) z Federacji Rosyjskiej.

Rafinerie działające w Czechach (należą do Orlenu) pokrywają zaledwie dwie trzecie zapotrzebowania na produkty naftowe. Łączna zdolność produkcyjna tych zakładów wynosi 8,7 mln ton rocznie, rafinerii w Karlsruhe – około 15 mln ton rocznie.