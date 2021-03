Czy chorych czeka odcięcie od tlenu? Orlen tłumaczy sytuację

Problem niedoborów tlenu w szpitalach i karetkach wraca wraz z kolejnymi koronawirusowymi rekordami w Polsce . Już brakuje tlenu w szpitalach, a szczyt III fali pandemii dopiero przed nami - ostrzega opozycja, apelując zarazem do PKN Orlen i innych spółek Skarbu Państwa, by zwiększyć produkcję tego gazu. Z informacji rządu, jak i firm wynika, że to jednak nie moce produkcyjne i ich wydolność są tu wąskim gardłem w walce z COVID-19.

Siedmiu producentów tlenu medycznego

Brak tlenu w centrum uwagi

Tlenu nie zabraknie

Resort monitoruje sytuację

Zapytaliśmy zatem spółkę o poziom produkcji tego bezcennego obecnie gazu i możliwości jej zwiększenia."W związku z zaangażowaniem PKN Orlen w walkę z koronawirusem koncern zoptymalizował swoje jednostki produkcyjne gazów technicznych w Płocku i we Włocławku w taki sposób, aby uzyskać maksymalną produkcję tlenu skroplonego, który udostępniamy odbiorcom zewnętrznym" - odpowiedziało WNP.PL biuro prasowe koncernu.Obecnie zdolności produkcyjne Orlenu wynoszą tygodniowo 300-350 t w Płocku i 50 t w Anwilu we Włocławku. Koncern może jednak wyprodukować tygodniowo nawet i 450 t skroplonego tlenu technicznego (gdyby przyrosło zapotrzebowanie na ten produkt) - po uruchomieniu odbiorów z Płocka w soboty i niedziele."Obecnie odbiory tlenu z PKN Orlen przez podmioty zewnętrzne realizowane są zgodnie z założonymi harmonogramami, a podaż pokrywa możliwości logistyczne i magazynowe naszych odbiorców" - dodaje Orlen, wskazując w ten sposób, że nie w możliwościach produkcyjnych tkwi problem, co potwierdza również resort zdrowia.Jak informuje ministerstwo, w Polsce znajduje się obecnie siedem podmiotów wytwarzających tlen medyczny, które podlegają nadzorowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego. To firmy Linde Gaz Polska, Air Products, Messer i jego spółka zależna Eloros, a także spółki Alkat, Spawmet i Eurogaz-Bombi.Jak podał na początku marca resort zdrowia, wszystkie podmioty, które produkują tlen medyczny, dokładają wszelkich starań, aby go nie zabrakło. Dostawcy gazów medycznych - poprzez wprowadzanie nowych, dodatkowych linii napełnienia butli - stale powiększają możliwości produkcyjne.Co więcej: w obliczu rosnącego zapotrzebowania w dobie pandemii, GIF dla zwiększenia mocy produkcyjnych już w kwietniu 2020 r. umożliwił wytwarzanie tlenu medycznego w instalacjach przeznaczonych do wytwarzania tlenu technicznego oraz napełnianie tlenem medycznym butli stosowanych dotychczas do napełniania tlenem technicznym.Minister zdrowia dopuścił też do obrotu tlen medyczny wyprodukowany przez Polfę Tarchomin, jako dodatkowe źródło zasilenia w tlen z możliwościami produkcyjnymi do 600 butli na dobę, co zapewnia pokrycie zapotrzebowania w razie deficytu.Na potrzeby tych zakładów produkuje również PKN Orlen."Pozostajemy w kontakcie w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na tlen medyczny m.in. z Tarchomińskimi Zakładami Farmaceutycznymi POLFA S.A., które w ubiegłym roku wprowadziły ten produkt do swojej oferty" - podkreśla biuro prasowe Orlenu.Problem z brakami w zaopatrzeniu w tlen medyczny, które wracają wraz z kolejnymi falami pandemii, zaniepokoiły nie tylko opozycyjnych posłów, którzy wielokrotnie już interpelowali w tej sprawie.W związku wieloma sygnałami o problemach z dostawami tlenu do szpitali w niektórych województwach, Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeszcze w ubiegłym roku wszczął postępowanie wyjaśniające, by sprawdzić, czy nie dochodzi do praktyk ograniczających konkurencję na rynku dostaw tlenu do szpitali.''Rynek obrotu gazami medycznymi jest wysoce skoncentrowany - czterech największych graczy, tj. Linde, Air Products, Messer oraz Air Liquide, posiada na nim udział wynoszący ponad 90 proc. Co więcej, w niektórych szpitalach w ramach zawartych umów dostawca tlenu może utrudniać dostęp do infrastruktury przyszpitalnej innym podmiotom, co w obecnych warunkach pandemicznych może powodować bardzo poważne trudności po stronie szpitali'' - czytamy w komunikacie na stronie UOKiK. Wyników postępowania jeszcze nie znamy.W tej sprawie interweniował również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar - wskazał, że brak tlenu - obok braku miejsc w szpitalach - pozostaje jednym z głównych problemów zagrożeń w ochronie zdrowia w czasie pandemii."Z niepokojących informacji RPO wynika, że w szpitalach i karetkach pogotowia występują braki tlenu dla pacjentów zakażonych koronawirusem, a w szpitalach, gdzie go jeszcze nie brakuje, instalacje są przeciążone i może dojść do ich uszkodzenia. Wówczas grupa pacjentów nagle zostanie pozbawiona dostępu do tlenu. Dochodzi do dramatycznych sytuacji, w których załogi karetek 'podrzucają' chorych pacjentów i odjeżdżają, pomimo odmowy przyjęcia przez szpital, z uwagi na brak tlenu - de facto jednego z podstawowych elementów, by utrzymać chorego przy życiu. Niezbędne jest zapewnienie na poziomie centralnym ciągłości dostaw tlenu dla szpitali w całym kraju'' - wskazywał w lutym RPO.W odpowiedzi na te apele resort zdrowia zapewnił, że podejmuje działania, aby życiodajnego gazu dla pacjentów przebywających w szpitalach nie zabrakło."Działania rządu skoncentrowane są na zapewnieniu ciągłości dostaw i pełnej dostępności skroplonego tlenu medycznego w całej Polsce. Sam fakt, że projekt zapewnienia tlenu medycznego prowadzony jest równolegle przez wiele organów i ministerstw, m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, jak również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, świadczy o priorytetowym podejściu do sytuacji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów podczas pandemii COVID-19 w Polsce" - odpowiedział na początku marca resort zdrowia w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich.Zgodnie z informacjami ministerstwa: utworzono rezerwę strategiczną w obszarze tlenu medycznego oraz butli do tlenu medycznego - w związku z wystąpieniem deficytu tego produktu leczniczego."Z uwagi na sytuację wyższej konieczność panującą w naszym kraju związaną z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, której to terapia głównie opiera się na tlenoterapii, utworzono dodatkowe rezerwy w tym zakresie. Szpitale, które nie są w stanie zaopatrzyć się w tlen od zakontraktowanych do tej pory dostawców, mogą korzystać z tlenu, który stanowi łatwo dostępną rezerwę" - wyjaśniało MZ.Ponadto, jak tłumaczył resort, w każdym województwie powołano koordynator ds. tlenu, który na bieżąco monitoruje sytuację, udostępnia tlen do odpowiedniego szpitala oraz uzupełnia jego rezerwy."Obecnie deficyt tlenu nie występuje" - tak resort zdrowia podsumowywał 11 marca stan w kraju.Jak sytuacja wygląda obecnie? Resort zdrowia zapewnia, że stale monitoruje sytuację.- Po spotkaniach z dostawcami tlenu oraz z zespołem koordynującym dostępność tlenu w każdym województwie, informuję, że obecnie wszystkie dostawy są realizowane. Niemniej, widząc cały czas rosnące zapotrzebowanie na tlen, minister zdrowia podjął z wytwórcami decyzję o uruchomieniu dodatkowych linii technicznych na tlen medyczny, co powinno zaspokoić zapotrzebowanie na tlen medyczny. Prace są już prowadzone - przekazała redakcji WNP.PL Joanna Koc z biura komunikacji resortu.Ministerstwo Zdrowia - wraz z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) i MSWiA - utworzyło również w każdym województwie banki tlenu; stanowią one rezerwę na wypadek koniecznego uzupełnienia niedoborów w szpitalach. Zapasy będą sukcesywnie powiększane.- Sytuacja jest stale monitorowana - tak, by nie zabrakło tlenu - dodała Joanna Koc.