Czy OPEC odkręci więcej kurków z ropą? W oczekiwaniu na wyniki spotkania

Dzisiejsze spotkanie eksporterów grupy OPEC+ prawdopodobnie nie przyniesie zaskakującego wyniku, tj. decyzji o zwiększeniu wydobycia ropy naftowej.

Wielu producentom brakuje zdolności do pompowania większej ilości surowca z powodu niewystarczających inwestycji oraz przekroczenia między październikiem a czerwcem, z wyjątkiem lutego, ustalonych limitów wydobycia. Także w lipcu produkcja ropy przekroczyła cel OPEC pompował dodatkowe 310 000 baryłek ropy dziennie, ponieważ rosnąca podaż z Zatoki Perskiej zrównoważyła przerwy w Nigerii i Libii. Region ten dostarczają prawie 60 proc. nadwyżki ropy, ustalonej umową z sojusznikami, informuje agencja Reuters.

Według niej, 13 głównych członków OPEC, na czele z Arabią Saudyjską, i 10 innych państw w OPEC+ - w tym Rosja - znajduje się zarazem na rozdrożu. Po drastycznych cięciach produkcji wiosną 2020 r., w reakcji na spadek popytu spowodowany pandemią koronawirusa, państwa członkowskie sojuszu wydobywają obecnie ropę na poziomie sprzed początku pandemii, przynajmniej na papierze.

Według londyńskiego instytutu badawczego Energy Aspects, OPEC+ może dostosować swoje nowe porozumienie, aby nadal zwiększać wydobycie ropy. Analitycy ostrzegają jednak przed oczekiwaniem jakichkolwiek „drastycznych wzrostów”.

OPEC+ musi liczyć się także z tym, że interesy Rosji - kluczowego gracza w sojuszu - są diametralnie sprzeczne z interesami Waszyngtonu, podkreśla Reuters. W szczególności to „Arabia Saudyjska musi przejść cienką linię”, powiedział Tamas Varga, analityk w PVM Energy. Chodzi o umożliwienie Stanom Zjednoczonym zachowania twarzy (po wizycie Joe Bidena w tym kraju w połowie lipca i rozmowach o odkręcaniu kurków z ropą), przy jednoczesnym uspokojeniu Moskwy w celu zapewnienia stabilności sojuszu.

Dzisiejsza decyzja będzie więc musiała być jednomyślna, co może doprowadzić do dłuższego niż zwykle spotkania. Wideokonferencja ma się rozpocząć ok. 15:00 w siedzibie kartelu w Wiedniu.

„Każda nowa umowa OPEC+ mająca na celu dalsze zwiększenie dostaw prawdopodobnie spotka się ze sceptycyzmem rynku, biorąc pod uwagę ograniczenia podaży już widoczne w sojuszu" - mówi Han Tan z Exinity.