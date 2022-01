Daniel Obajtek: ceny paliw spadną do ok. 5 zł za litr

Obniżka VAT na paliwa pozwoli obniżyć ceny do ok. 5 zł za litr – podkreślił w piątek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Wskazał, że koncern również dąży do stabilizacji cen. Podał przykład zakupu praw do emisji dwutlenku węgla w 2019/2020 po 23-24 euro. Dziś kosztują one ok. 85 euro.

W piątkowym wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd obniży stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Jak mówił, obniżka powinna wejść w życie od początku lutego. Niższe stawki będą obowiązywać "na początek na pół roku".



We wpisie na Twitterze prezes PKN Orlen ocenił, że zapowiadana obniżka VAT na paliwa do bardzo dobra decyzja rządu, która pozwoli obniżyć ceny do ok. 5 zł za litr.