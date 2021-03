Daniel Obajtek: decyzja KE to ważny krok do połączenia z PGNiG

To nasz wielki sukces. Decyzja KE stanowi ważny krok w kierunku pozyskania zgody na połączenie PKN Orlen i PGNiG - tak prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek ocenił decyzję Komisji Europejskiej na przekazanie wniosku o zgodę na przejęcie PGNiG do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W wyniku integracji aktywów PKN Orlen, spółki Energa, Lotos i PGNiG łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200 mld zł. Zysk operacyjny EBITDA kluczowych segmentów osiągnąłby ok. 20 mld zł rocznie. Za zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 70 mln boe stanowiłoby ok. 20 proc wyniku. Po ok. 15 proc. generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych latach. Wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10 proc. zysku operacyjnego. W tym przypadku możliwe byłoby podwojenie wyniku w perspektywie do 2030 r. dzięki realizacji nowych inwestycjiPo konsolidacji łączne zatrudnienie w nowym koncernie wyniosłoby ponad 60 tys. osób.Jak podkreśla Orlen, fuzje wpisują się w globalny trend w branży naftowo-paliwowej. Największe koncerny już dawno zbudowały zintegrowane łańcuchy wartości oparte na wydobyciu ropy naftowej i gazu, inwestycjach w elektroenergetykę i poszerzanie kompetencji w sprzedaży detalicznej. Tu jako przykłady podaje BP, Total, Shell czy Equinor, które zarządzają swoją organizacją właśnie w sposób segmentowy, koncentrując się przede wszystkim na dywersyfikacji źródeł przychodów.