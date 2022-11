Daniel Obajtek dla WNP.PL: Kontrakt z Saudyjczykami jest bezpieczny Polski

Nie ma możliwości sprzedaży 30 procent akcji Rafinerii Lotosu bez naszego uczestnictwa w tej transakcji - powiedział w rozmowie z WNP.PL prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Strategię zaopatrzenia w gaz i pozyskiwanie nowych koncesji Orlen przedstawi na początku przyszłego miesiąca.

Zapewnienie przepustowości dostaw rosyjskiej ropy rurociągami wynika z obowiązywania długoterminowych kontraktów.

Ustawa o ochronie infrastruktury krytycznej gwarantuje bezpieczeństwo kontraktu z Saudi Aramco.

Czy istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, że Saudi Aramco bez naszej zgody będzie mógł w przyszłości sprzedać pakiet 30 procent akcji Rafinerii Lotos?

- W Polsce mamy ustawę o ochronie inwestycji, jest ona także podstawą zabezpieczenia wszelkiej infrastruktury krytycznej. Oprócz ustawy jest też umowa z Saudi Aramco. Mogę z całą konsekwencją i odpowiedzialnością powiedzieć, że zabezpiecza ona w pełni aktywa, w tym aktywa 30 procent akcji Rafinerii Lotos sprzedane Saudi Aramco. Nie ma możliwości transakcji sprzedaży bez naszego w niej uczestnictwa. Jeszcze raz podkreślam: ta umowa nas w pełni zabezpiecza.

W praktyce, co pragnę zaakcentować, przy realizacji tych umów od początku obecna była strona rządowa, ponieważ na ten proces zgodę wyrazić musiała Rada Ministrów. Także służby państwa były tu zaangażowane.

Sumując: nie ma żadnego ryzyka, aby nastąpiło zbycie aktywów - mowa o 30 procentach - bez naszej decyzji. Jesteśmy w pełni zabezpieczeni. Nie mogę powiedzieć, jakie to konkretne zabezpieczenia - nie zdradzę zapisów umowy, nikt tego nie robi w świecie biznesu - ale nie ma możliwości sprzedaży niekontrolowanej. Dodatkowo Skarb Państwa zwiększył swoje posiadanie i ma teraz 49,9 proc. udziałów w Orlenie (wcześniej miał 27 procent). To zabezpiecza interesy koncernu i interesy państwa polskiego.

Jak przedstawia się zaopatrzenie Orlenu w ropę w związku z wprowadzeniem od 5 grudnia unijnego embarga na import rosyjskiego surowca drogą morską?

- Myśmy się już wcześniej zabezpieczyli, bo pragnę zaznaczyć, że około 70 procent dostaw mamy zdywersyfikowanych; nie czekaliśmy jednak na sankcje, jeżeli chodzi o dostawy ropy drogą morską. Niejako automatycznie, w chwili wybuchu wojny w Ukrainie, zaprzestaliśmy od strony rosyjskiej kupowania ropy drogą morską.

W przypadku sankcji na zakup rosyjskiej ropy naftowej Europa powinna być solidarna

Kwestie, które ostatnio niejednokrotnie pojawiają się w przestrzeni publicznej, dotyczą umów już zawartych, terminowych - jedna z nich wygasa w styczniu przyszłego roku, druga umowa jest dłuższa. Oczywiście, zawsze to podkreślamy, jeżeli będą sankcje w tym zakresie, to my się do tego dostosujemy, a jeżeli nie będzie sankcji, to trudno, żeby Orlen sam na siebie nałożył ograniczenia.

Uważam, że w przypadku sankcji Europa powinna być solidarna. Tak to wygląda. Podnoszona ostatnio kwestia milionów ton zarezerwowanych w ropociągu (mowa o 3 milionach ton) to normalna procedura. W momencie, kiedy się ma umowę, potwierdza się odbiór zamówionego surowca, więc to nie jest kwestia jakiegokolwiek zwiększenia zakupów od strony rosyjskiej, lecz rutynowej procedury, która wynika z podpisanych wcześniej umów.

A co z gazem? Czy Orlen będzie występował o nowe koncesje na Szelfie Norweskim?

- Jeżeli chodzi o kwestie gazowe, to - jak wcześniej zapowiadałem - na początku grudnia przekażemy wszystkie dane - przewidujemy konferencję prasową poświęconą tylko tym zagadnieniom. Niedawno przejęliśmy Grupę PGNiG. Na tej konferencji wszystko wytłumaczymy, łącznie z wolumenami, kierunkami zaopatrzenia i tym, jak wyglądać będzie zabezpieczenie polskiego systemu gazowego.

Kiedy zostaną przejęte stacje paliw na Węgrzech?

- Aktywa detaliczne, mowa jest oczywiście o stacjach paliw, zostaną przejęte w grudniu tego roku. Węgry i Słowacja, co mówię od dawna, to nasz naturalny kierunek ekspansji - z racji tego, że mamy łańcuch biznesowy w postaci hurtu.

Na Słowacji jesteśmy obecni, mamy już sieć swoich stacji. Jeśli chodzi o Węgry, kontrolujemy tam ponad 10 procent rynku hurtowego. Dlatego chcemy się rozwijać, dokładając sprzedaż detaliczną.

W przypadku Niemiec cały czas się rozwijamy, zwiększamy liczbę swoich stacji. Niedawno ogłaszaliśmy modernizację niemieckich stacji - pod kątem montażu ładowarek elektrycznych. Nie zapominamy o tym kierunku, cały czas prowadzimy tam rebranding: Orlen jako nowe logo jest obecny na każdej zmodernizowanej stacji.

Warto podkreślić, że jesteśmy tak dużym, tak znaczącym koncernem, iż cały czas prowadzimy biznesowe procesy negocjacyjne w sprawie ewentualnych przejęć. To się nigdy nie będzie kończyć... Jesteśmy jednak zainteresowani tylko takimi akwizycjami, które nam budują synergię i zarazem jakąś wartość dodaną. Nie jesteśmy zaś zainteresowani przejęciami, które efektywnie nic nie dają.

Orlen aktywnie sponsoruje sport, jest sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, czy tak będzie nadal?

- Sponsorowanie polskiej reprezentacji w piłce nożnej niejako przejęliśmy po Lotosie. Co więcej: praktycznie przejmując Lotos, przejęliśmy wszystkie umowy nie tylko dotyczące piłki nożnej, ale także sportów zimowych.

Oczywiście wiemy, że czas biegnie, umowy mają pewien okres ważności... Powiem tak - prowadzimy cały czas negocjacje i rozmowy. Jeżeli je oczywiście zakończymy, poinformujemy o tym, ale - tak jak mówię - rozmowy jeszcze trwają.