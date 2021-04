Daniel Obajtek: musimy wykonywać prawo udziału w Polska Press

Musimy wykonywać prawo udziału w Polska Press, bo gdybyśmy nie wykonywali, działalibyśmy na szkodę całego Orlenu - powiedział w piątek w Radiu Maryja prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak dodał, w Polsce zamiast cieszyć się z przejęcia niemieckiej firmy, prowadzi się dezinformację.

Jak można coś wstrzymać, co z mocy prawa już dawno zostało wykonane. Myśmy Polska Press przejęli zgodnie z ładem korporacyjnym, przejęliśmy zgodnie z ostateczną decyzją prezesa UOKiK i wpinamy ją w całe zarządzanie segmentowe - mówił Obajtek.

Trudno wstrzymać to co już zostało zrealizowane, my mamy już nabyte te udziały. Musimy wykonywać prawo udziału, bo gdybyśmy nie wykonywali, działalibyśmy na szkodę całego Orlenu - podkreślił.

Prezes PKN Orlen zaznaczył, że w przypadku nabycia Polska Press przez PKN Orlen nie doszło do koncentracji, to była tylko zmiana właściciela, ponieważ koncern nie posiadał mediów.

Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk na antenie radia pogratulował prezesowi PKN Orlen "za to co robi dla Polski".

Obajtek został zapytany o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który wstrzymał na wniosek RPO wykonanie decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press.

"W Polsce zamiast się cieszyć, że Polska firma wykupuje od niemieckiego właściciela (Polska Press), to cały czas prowadzi się dezinformację, próbuje podważać się prawidłowy proces. To jest tak naprawdę działanie na szkodę państwa polskiego" - dodał.

Do rozmowy prowadzonej przez jednego z redemptorystów z prezesem Orlenu włączył się dyrektor toruńskiej stacji. "Chciałem panu powiedzieć tylko: w górę serca, piorun nie uderza w to co małe. Piorunochrony to nasza motywacja. Ja zawsze mówię, jak takie rzeczy są: Panie Jezu zajmij się nim. Gratulujemy panu za to, co pan robi dla Polski. Jest pan naprawdę genialny" - powiedział zakonnik.

8 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał na wniosek RPO wykonanie decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Jak podkreślił sąd, postanowienie jest niezaskarżalne.

14 kwietnia RPO wystąpił do sądu rejestrowego o uwzględnienie postanowienia sądu ochrony konkurencji w aktach rejestrowych spółek. Jak przypomniał w tym piśmie Rzecznik, sąd uznał, że do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania strony transakcji muszą wstrzymać się z wykonywaniem decyzji Prezesa UOKIK oraz powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów w kapitale zakładowym.

Również 14 kwietnia Polska Press podała, że decyzją NWZA tej spółki jej prezesem został Marcin Dec, dotychczasowy członek rady nadzorczej. Wcześniej Dec pełnił funkcję prezesa zarządu Sigma Bis, agencji mediowej PKN Orlen i PZU.