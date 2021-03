Daniel Obajtek: Nie dam się sterroryzować

Nie dam się sterroryzować, obciążę kosztami ochrony Platformę Obywatelską; to, że moje dziecko płacze, tego im nie podaruję - mówi w poniedziałkowym wywiadzie dla Wirtualnej Polski prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Daniel Obajtek podkreśla w rozmowie z portalem wp.pl, że Orlen jest obecnie w kluczowym momencie, jeśli chodzi o projekty gwarantujące wzmacnianie przyszłej pozycji spółki.



"Mamy na koncie wiele sukcesów: przejęliśmy grupę Energa, spółkę Ruch, finalizujemy przejęcie Lotosu i pracujemy nad akwizycją PGNiG. Każdy z tych projektów to element większej układanki. Jej sfinalizowanie nie jest na rękę wielu środowiskom. To jest kwestia potężnych interesów, kwestia dywersyfikacji dostaw ropy. To są wielkie interesy, którym idziemy w poprzek" - zaznaczył prezes PKN Orlen.



Jak dodał, "w momencie kiedy zorientowano się, że zakończenie procesu fuzji Orlenu z Lotosem jest bardzo prawdopodobne, obudziły się wszystkie demony". "Za tę skuteczność i determinację jestem teraz atakowany i to w sposób niedopuszczalny. Nie boję się powiedzieć wprost - to zlecenie, które realizuje m.in. Gazeta Wyborcza. Od trzech tygodni słyszę na swój temat kłamstwa i zmanipulowane informacje, które mają wyłącznie jeden cel - wstrzymanie kluczowych dla Orlenu i polskiej gospodarki projektów" - mówił Obajtek.



Odnosząc się do zarzutów w sprawie wysokości swojego majątku, szef PKN Orlen zaznaczył, że ciężko pracował, zaczynając jeszcze jako nastolatek. "Mówimy o 25 latach doświadczenia zawodowego i zarobków. Mój ojciec prowadził działalność gospodarczą, mój teść również i to od nich dostałem pierwsze nieruchomości" - dodał.



"Teraz niektóre media i niektórzy politycy uznali, że są one warte miliony. To absurd. Zaraz okaże się, że Daniel Obajtek był odpowiedzialny najpierw za kryzys a potem za skokowy wzrost na rynku nieruchomości. Wartość mieszkania w Myślenicach, które zostało nabyte w 1998 roku, szacowana jest na podstawie wycen nieruchomości kilka lat później" - zauważył.



Obajtek zapewnił też, że w kwestii swoich oświadczeń majątkowych nie ma nic do ukrycia. "Moje oświadczenia od 2002 r. były szczegółowo weryfikowane. Kontrola rozpoczęła się jeszcze w 2011 r. i skończyła się w 2013 r. umorzeniem przez prokuraturę" - wskazał.