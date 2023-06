Daniel Obajtek nie wyklucza, że ceny paliw zostaną obniżone również w wakacje

Jeżeli sytuacja makroekonomiczna pozwoli, to również w okresie wakacyjnym może zostać podjęta decyzja o obniżeniu cen paliw na stacjach koncernu - wskazał w rozmowie z „Gazetą Lubuską” prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

- Każda nasza decyzja dotycząca cen jest pochodną notowań i sytuacji na rynkach paliw. Pod koniec kwietnia wyraźna była stabilizacja, dlatego my także mogliśmy zareagować i obniżyć w majówkę ceny na naszych stacjach. Jeżeli sytuacja makroekonomiczna pozwoli, to taka decyzja może również zostać podjęta w okresie wakacyjnym - powiedział Daniel Obajtek w rozmowie opublikowanej we wtorkowym wydaniu gazety.

- Uważnie obserwujemy rynek i na bieżąco podejmujemy decyzje adekwatne do sytuacji - dodał.

Prezes PKN Orlen został również zapytany o informację z UOKiK, z której wynika, że na przełomie roku PKN Orlen ustalał prawidłowo ceny, nie zawyżał ich sztucznie.

- Decyzja UOKiK, w dodatku skonsultowana z Komisją Europejską, potwierdza, że zawsze działamy w oparciu o mechanizmy rynkowe. I ona zamyka dyskusję - odpowiedział Obajtek.

I przypomniał: "Już po połączeniu z Lotosem posiadamy około 65 proc. udziału w polskim rynku paliw, który obejmuje łącznie sprzedaż detaliczną prowadzoną przez nasze stacje oraz hurtową na rzecz klientów zewnętrznych".

- Polski rynek paliw jest otwarty, import w ramach UE może przebiegać swobodnie, bez barier celnych. W Polsce funkcjonują 44 podmioty uprawnione do takiej działalności. Orlen nie jest jedynym importerem gotowych paliw do Polski. Jesteśmy natomiast pierwszą firmą, która zrezygnowała z ich sprowadzania z Rosji i to już na początku wojny w Ukrainie. Inni korzystali na tym, że nie obowiązywało jeszcze wtedy embargo - wskazał Daniel Obajtek.