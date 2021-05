Daniel Obajtek o fuzjach: mówimy o rozwoju, nie ma planów grupowych zwolnień

Strona społeczna jest bardzo ważna w procesie fuzji i w żadnym wypadku nie można jej bagatelizować - mówi WNP.PL Daniel Obajtek. Prezes PKN Orlen po ogłoszeniu struktury transakcji przejęcia Grupy Lotos i PGNiG spotyka się ze związkowcami obu tych koncernów. W rozmowie z WNP.PL mówi, co chce przekazać stronie społecznej, a także, jak wyglądać będzie nowy, wielki Orlen po zakończeniu wszystkich przejęć.

Poznaliśmy strukturę transakcji przejęcia Grupy Lotos i PGNiG przez PKN Orlen. Wiemy, jakie jeszcze pozostały do realizacji etapy całego procesu, który ma doprowadzić do budowy multienergetycznego koncernu. Co potem? Kiedy poznamy spójny program inwestycyjny nowego, wielkiego Orlenu?



- Ten program został już pokazany. Strategia koncernu do 2030 roku, którą PKN Orlen ogłosił w listopadzie ubiegłego roku, była od razu projektowana pod koncern multienergetyczny, który od kilku lat konsekwentnie budujemy. Dokument ten został oparty przede wszystkim na optymalizacji dotychczasowych segmentów działalności Grupy Orlen i uwzględniał realizowane przejęcie Grupy Lotos. Wtedy jeszcze byliśmy na wczesnym etapie akwizycji PGNiG, więc trudno było pokazać konkretne założenia, ale główne cele się nie zmienią. Wzmocni się natomiast nasz potencjał do ich realizacji oraz rozwoju przyszłościowych inwestycji.



To strategia oparta na paliwach alternatywnych, gdzie oba przejmowane koncerny mają swoje osiągnięcia, chociażby w obszarze wodoru. To strategia oparta na energetyce, zarówno zeroemisyjnej, jak i tej przejściowej, czyli niskoemisyjnej, w której paliwem jest gaz. Przez to PGNiG naturalnie wpisuje się w ten plan. Do tego dochodzą projekty rozbudowy biogazu, gdzie już współpracujemy. Podobnie jest z detalem, gdzie sporo synergii znajdujemy z PGNiG, który ma własny, duży segment sprzedaży detalicznej. Zapowiedzieliśmy również w strategii rozwój petrochemii i to już realizujemy. Jeszcze w maju planujemy rozpoczęcie inwestycji w tym segmencie.



Nasze biznesy łączą się i uzupełniają i to uwzględniliśmy już w naszej strategii do 2030 roku.



Czyli plan jest już jasno określony…



- Tak, politykę współpracy łączonych koncernów mamy określoną. Nie zapominajmy przy tym o najważniejszych korzyściach z tych przejęć.

PKN Orlen jest firmą, na którą otoczenie makro i zachodzące w światowej gospodarce procesy mają bardzo duży wpływ. Widzieliśmy to chociażby po naszej kapitalizacji przy ostatnich kryzysach. PGNiG oraz Energa to spółki o częściowo regulowanych dochodach. Nie mają one tak dużych inwestycyjnych, czy handlowych kompetencji na międzynarodową skalę, jak PKN Orlen. Ich największym atutem są właśnie stabilne dochody. Dlatego byłem zwolennikiem kupienia Energi, bo tam stała EBIDTA kształtuje się na poziomie ok. 2 mld zł. Podobny model ma PGNIG. Lotos, który nie jest spółką regulowaną, potrzebny nam jest do rozwoju działalności downstream, zarówno w obszarze wodorowym, jak i środków smarnych. To wszystko się bilansuje.- Oczywiście, że możliwe będą pewne korekty, a założenia strategii mogą zostać doprecyzowane. W szczególności w zakresie poszerzenia jej o zakres działania PGNiG. Przecież świat biegnie do przodu. Nasza strategia jest efektem obrania przez Orlen określonego kierunku już kilka lat temu. To nie stało się w ubiegłym roku.- Strategię zeroemisyjną ogłosiliśmy jako pierwsza spółka paliwowo-energetyczna w tej części Europy i mam wrażenie, że mocno wyprzedza ona działania innych firm. Było to duże wydarzenie, które wywołało sporo dyskusji. Pojawiły się między innymi pytania o przyszłość górnictwa w tak obranym kierunku transformacji. My prowadzimy transformację odpowiedzialnie, optymalnie wykorzystując aktywa produkcyjne energii elektrycznej w Polsce.Poza tym obecne warunki rynkowe coraz bardziej zmuszają do zeroemisyjnej transformacji. Ceny CO2 szybko nakierują na tę politykę tych, którzy tego nie zrobią. Orlen dostrzegł to już wcześniej, co pokazuje podjęta w ubiegłym roku decyzja o zabezpieczeniu do 2023 r. kosztów emisji CO2 na poziomie 24 euro za tonę. Dziś jest to już ponad 53 euro za tonę. Proszę zobaczyć, jak podjęte wówczas ryzyko się opłaciło.- Na pewno nie w jednym, co wynika z ich specyfiki. Aktywa rafineryjne logicznie łączą się z hurtem. Jednak w przypadku poszczególnych segmentów, czy to do detalu, logistyki, czy właśnie hurtu i przerobu ropy, mogą zostać wybrani zupełnie inni partnerzy.Najważniejsze w całym procesie jest, żeby byli to partnerzy wiarygodni. Obecnie rozmawiamy z kilkoma firmami w tym zakresie. Negocjacje toczą się bardzo dynamicznie i dopiero po ich zakończeniu przyjdzie czas, by oceniać cały ten proces.Właśnie pokazaliśmy kolejny jego element, czyli strukturę transakcji przejęcia. Pokazaliśmy, że będziemy go realizować bezgotówkowo, czyli tworzymy jeden koncern nie pozbywając się środków finansowych. Ucinamy tym samym dyskusję, że przejęcia pozbawią nas środków na inwestycje czy politykę dywidendową. Tak się nie stanie, po fuzjach nie tylko utrzymamy politykę dywidendową, ale zachowamy też zdolność finansową niezbędną do dalszych inwestycji.Kolejnym elementem jest podniesienie udziału Skarbu Państwa w nowym koncernie. Dużo mówiło się w przestrzeni publicznej o ryzyku wrogich przejęć, przez to że państwo ma tylko 27 proc. udziałów w PKN Orlen. Dziś burzymy również ten mit, bo Skarb Państwa będzie miał do 50 proc. udziałów i nie będzie żadnego zagrożenia w tym zakresie. Przyjęta przez Radę Ministrów uchwała dotyczącą niezbędnych działań w zakresie konsolidacji spółek paliwowo-gazowych dodatkowo wzmacnia nasze działania w tym zakresie.Trzecim elementem będzie właśnie wybór odpowiedniego partnera czy partnerów do środków zaradczych. Dopiero po spełnieniu ich wszystkich będzie można oceniać zainicjowane procesy. Teraz jest to tylko wróżenie z fusów, bo o ile w przypadku przejęcia PGNiG czekamy na decyzję UOKiK, którego KE uznała za właściwy urząd do rozpatrzenia koncentracji, to w przypadku Lotosu o sukcesie mówić będziemy mogli dopiero po spełnieniu środków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską.Stanie się to dopiero wtedy, kiedy porozumiemy się z partnerami co do warunków ich realizacji. Dopiero wtedy przyjdzie czas na ocenianie połączenia Orlenu z Lotosem.- Tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jeśli mówimy o warunkach zaradczych i pracownikach objętych nimi , to jak najbardziej musimy ich zabezpieczyć, bo zostaną przeniesieni do zupełnie innego podmiotu. Jest to dla mnie oczywiste i jak najbardziej jestem za zabezpieczeniem ich interesów.Natomiast, jeśli chodzi o pozostałych pracowników, to oni pozostają w łączonym koncernie.Jedno mogę z całą pewnością powiedzieć. Nie będzie żadnych grupowych zwolnień. Przecież potrzebujemy tych ludzi, to są fachowcy z unikatowymi kompetencjami, niezbędnymi w realizacji naszej strategii. Przecież chcemy rozbudowywać petrochemię, modernizować rafinerię, inwestować w wodór.Jeśli mówimy o synergiach, to największe rodzą się m.in. w obszarze centralizacji zakupów, czy poszerzaniu bazy klientów. W żadnym wypadku nie jest to redukcja zatrudnienia. Wszystkie łączone firmy, będą spółkami w ramach Grupy Orlen, jednak ich obecny status pracodawcy zostanie zachowany. Połączymy tylko centrale.Ponadto chcę mocno podkreślić, że zakładowe układy zbiorowe w poszczególnych firmach będziemy równać do najlepszego pracodawcy, dlatego zyskają wszyscy. Firma będzie się rozwijać, nie ma żadnego zagrożenia dla działalności przejmowanych spółek.Przecież PGNiG jest najmocniejszą spółką gazowniczą w Polsce i nic się tu nie zmieni. Ma mocny segment wydobywczy i to właśnie na jego bazie będziemy budować jeden upstream w Polsce, bo nie potrzebujemy trzech spółek wydobywczych.Co się może zmienić w Lotosie? Przykładem rozwoju może być duża i silna spółka kolejowa, Lotos Kolej, która jest trzecim co do wielkości operatorem w Polsce. Dlatego to ją będziemy powiększać i wokół niej budować kompetencje całej Grupy. W Gdańsku chcemy również budować nasze kompetencje w obszarze olejów i smarów, na bazie spółki Lotos Oil. Myślimy również o rozwijaniu technologii wodorowych.Powtórzę raz jeszcze, mówimy o rozwoju, nie ma żadnych planów grupowych zwolnień.- W tym zakresie oczywiście będziemy negocjować pakiety gwarancji, bo idą do innego pracodawcy. Jednak rozmowy o konkretach będą możliwe dopiero po wyłonieniu partnerów do środków zaradczych.- Jak zostaną wybrani partnerzy, to usiądziemy do stołu i będziemy rozmawiać z inwestorami i stroną społeczną. To jedyna możliwa kolejność. W żadnym wypadku jednak nie pozwolimy , by Ci ludzie mieli gorsze prawa lub byli źle traktowani.- Tak, właśnie ten przekaz chcę do nich kierować. Nie mogłem spotkać się ze związkowcami przed ogłoszeniem struktury transakcji. Teraz mamy o czym rozmawiać.Chcę podkreślić, że przez całą swoją karierę w spółkach Skarbu Państwa nie miałem problemów ze stroną społeczną. Teraz też nie odkładam tych spotkań i chcę rozmawiać od razu, dosłownie dzień, dwa po ogłoszeniu struktury przejęć. Strona społeczna jest bardzo ważna w tym procesie i w żadnym wypadku nie można jej bagatelizować. Słowo „odpowiedzialność” jest w credo Grupy Orlen - i tak będziemy działać.