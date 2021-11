Daniel Obajtek o Lotosie: nie sztuka domknąć fuzję na siłę

Nie mogliśmy sobie pozwolić, aby czas decydował o wynikach negocjacji. Tym bardziej, że rozmawiamy nie z jednym, a kilkoma partnerami - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Ale negocjacje obejmują też szereg innych aspektów, które musimy uwzględnić w procesie: od założeń dotyczących rozwoju otoczenia makroekonomicznego czy branży, aż do kwestii finansowania inwestycji. W negocjacje weszliśmy bardzo dobrze przygotowani i to procentuje. Partnerzy to doceniają, Komisja Europejska również.- Negocjacje charakteryzuje dobre przygotowanie, ale i otwartość na dyskusję oraz argumenty drugiej strony. Dlatego nie chciałbym używać w tym kontekście słowa „niezgoda”. Oczywiście pojawiają się pewne wyzwania, ale taka jest specyfika negocjacji.Tak, jak mówiłem, te rozmowy prowadzone są na wielu płaszczyznach, dotyczą szeregu czynników i projektów, co wymaga często mozolnej, analitycznej pracy całego zespołu. O szczegółach nie mogę mówić, ale jedno jest pewne – partner, którego wybierzemy, umożliwi pełne wykorzystanie potencjału firm i ich dalszy rozwój.- Nie podjąłbym się tej fuzji, gdym nie wierzył w jej powodzenie. Orlen i Lotos prędzej czy później będą jedną firmą. Pytanie tylko, w jaki sposób my możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym spółkom i całej polskiej gospodarce.Jesteśmy w takim miejscu rozwoju rynku energetycznego, że nie możemy już z tym procesem dłużej czekać. Branża rafineryjna w Europie ma dość umiarkowane perspektywy, a my mamy 25, góra 30 lat na przestawienie naszych gospodarek na nowe źródła energii. I proszę mi wierzyć – to nie jest dużo czasu. Tym bardziej, że musimy zmienić rolę rafinerii – ze skierowanej na produkcję paliw, na skoncentrowaną na produktach petrochemicznych. Lotos nie ma petrochemii, więc czy mamy czekać, aż wyniki tej spółki będą się systematycznie pogarszać?Dlatego szukamy takich partnerów, którzy zapewnią rozwój naszym spółkom. Chcemy zrealizować fuzję, aby w tym czasie maksymalnie wykorzystać potencjał obu firm i bezpiecznie przeprowadzić przez burzliwy okres na rynku.Proszę też pamiętać, że Orlen to firma międzynarodowa. Prowadzimy działalność, która oddziałuje niemal na każdy sektor gospodarki, nie tylko w Polsce, ale i regionie. To wymaga od nas odpowiedzialnego podejścia do planów na przyszłość. Dlatego już na etapie analiz wszystkich projektów identyfikujemy nie tylko szanse rozwojowe, potencjalny zwrot z inwestycji, ale także ewentualne ryzyka. To standardowe biznesowe podejście, a my staramy się zawsze działać wyprzedzająco, być o krok dalej. Dlatego nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza. Ja robię jednak wszystko, aby te negatywne się nie zrealizowały.Nad procesem połączenia pracuje zespół profesjonalistów, również doradców zewnętrznych. Wiedza i doświadczenie osób, które zaangażowałem do współpracy przy tym projekcie, gwarantuje, że zostanie on solidnie przeprowadzony. Nie jest sztuką domknąć proces na siłę, bez oglądania się na konsekwencje. My od początku mówimy, że priorytetem jest bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu oraz dalszy dynamiczny rozwój wszystkich zaangażowanych firm. To się nie zmieniło i dlatego stawiamy na optymistyczne scenariusze.- W 2018 r. podpisaliśmy list intencyjny w sprawie przejęcia Grupy Lotos i rozpoczęliśmy przygotowania do fuzji, zamykając po drodze wiele kluczowych i niezwykle skomplikowanych etapów tego procesu. Zdajemy sobie sprawę, że świat nie stoi w miejscu, a w ostatnim czasie mieliśmy szereg zdarzeń, które można traktować jako czarne łabędzie na rynku, przykładem pandemia koronawirusa.Nie pozostają bez wpływu na naszą branżę również takie czynniki jak: przyspieszona presja dekarbonizacyjna czy ostatnie wzrosty cen surowców oraz nośników energii. Partnerzy, z którymi rozmawiamy, to poważne firmy, które doskonale rozumieją, jak działa ten biznes i jakie są wyzwania dla branży energetycznej. Naturalnie więc wszystko to, co dzieje się wokół nas, znajduje swoje odbicie w negocjacjach.- Nie mogliśmy przewidzieć światowej pandemii, ale dzięki dobremu przygotowaniu i doświadczeniu mojego zespołu mogliśmy elastycznie dostosować założenia tej fuzji. Zresztą, takie korekty dokonywane są standardowo na wszystkich kolejnych etapach procesu.Myśląc o długofalowym rozwoju, nie możemy osiąść na laurach. Działając w dynamicznym otoczeniu, trzeba szybko reagować, wyprzedzać zmiany. Inaczej nie osiągnie się sukcesu w biznesie. My to rozumiemy i nie raz udowodniliśmy, że zmiany w otoczeniu potrafimy wykorzystać.- Mamy dwa miesiące na przedstawienie Komisji partnerów, a biorąc pod uwagę stopień zaawansowania negocjacji, oceniam ten czas jako optymalny. Proces decyzyjny po stronie KE może trwać około trzech miesięcy. Kiedy otrzymamy zgodę na koncentrację, wystąpimy o zgodę na połączenie do akcjonariuszy zarówno po stronie Lotosu, jak i PKN Orlen.Widząc postępy w negocjacjach, jestem dobrej myśli i zakładam, że w pierwszym półroczu 2022 r. połączymy się z Lotosem, wbrew kasandrycznym wizjom, wieszczonym przez przeciwników fuzji. Przecież my nie zaczynamy negocjacji od nowa. Jesteśmy na etapie finalizowania umów. To czasem wymaga kilkustopniowych zgód. Rozmawiamy z poważnymi, międzynarodowymi firmami, które też potrzebują czasu na podjęcie własnych decyzji korporacyjnych.Poza tym fuzja to nie tylko wybór partnera do realizacji środków zaradczych, ale też szereg formalnych działań, z których duża część już jest za nami. Działamy dwutorowo. Jedno to negocjacje z partnerami do realizacji warunków zaradczych, drugie to działania wewnątrz Orlenu i Lotosu wymagane do procesu połączenia. I to się dzieje.Wystarczy przypomnieć, co działo się ponad miesiąc temu przed NWZA Lotosu – wówczas również wieszczono, że akcjonariusze nie wyrażą zgody na wydzielenie rafinerii w Gdańsku. Stało się jednak inaczej. Uzyskaliśmy poparcie akcjonariuszy reprezentujących prawie 90 proc. kapitału zakładowego na NWZA , co oznacza silny mandat do przeprowadzenia tego procesu. Na początku listopada br. nastąpiło formalne wydzielenie rafinerii gdańskiej. Jednocześnie z sukcesem zakończyły się rozmowy z partnerami społecznymi Grupy Lotos. - Jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, nie ma tu żadnej sensacji. Cały czas mam wsparcie przedstawicieli polskiego rządu. Zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i wicepremier Jacek Sasin doskonale rozumieją, jak ważna jest budowa polskiego koncernu multienergetycznego, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom wynikającym z procesu transformacji energetycznej i da impuls do rozwoju zaangażowanych firm – kluczowych dla polskiej gospodarki.Dlatego powtórzę to, co mówiłem: naszym celem jest wybór takich partnerów biznesowych, którzy zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne i dynamiczny rozwój połączonych firm. Ustalony wspólnie z Komisją Europejską wydłużony termin na przekazanie dokumentów związanych z realizacją warunków zaradczych daje nam komfort dopracowania wszelkich niezbędnych formalności. To czas, który zamierzamy dobrze wykorzystać. Priorytetem jest przeprowadzenie transakcji w taki sposób, by była ona korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich klientów oraz akcjonariuszy. I tego się trzymam.