Daniel Obajtek o partnerach przy fuzji z Lotosem: każdy scenariusz jest możliwy

Orlen jest na ostatniej prostej negocjacji z partnerami do realizacji środków zaradczych w toku fuzji z Grupą Lotos. - Cały proces przebiega bardzo dynamicznie - mówi prezes PKN Orlen, podkreślając, że wybór partnera czy partnerów nie jest jedynym warunkiem koniecznym do powodzenia całej operacji. - Ostatnie dni są najgorętsze - dodał Daniel Obajtek.

Jeszcze wszystko może się wydarzyć

- Miałem duże obawy co do wyniku tego walnego. Brak zgody mógłby mocno zakłócić cały proces - powiedział Daniel Obajtek.Prezes Orlenu wskazał także na wagę dla całego procesu uzgodnionego 26 października porozumienia zarządu Grupy Lotos ze związkami zawodowymi, dotyczącego gwarancji dla pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową. Bez tego porozumienia negocjacje z potencjalnymi partnerami byłyby dużo trudniejsze.Kolejnym ważnym etapem procesu fuzji Orlenu i Lotosu, na który uwagę zwrócił Daniel Obajtek, było rozpoczęcie procesu integracji aktywów rafineryjnych w ramach jednej spółki. Przeniesienie ich do Lotosu Asfalt ułatwi wydzielenie wskazanego przez KE pakietu 30 proc. rafinerii i następnie jego odsprzedaż nowemu inwestorowi.- Jak widać, cały proces fuzji przebiega bardzo dynamicznie i wybór partnera czy partnerów nie jest jedynym warunkiem koniecznym do powodzenia całej operacji - podkreślał Daniel Obajtek.Czytaj więcej: Lotos rozpoczął wielkie porządki. Skorzysta także Orlen Na pytanie o to, czy brany jest pod uwagę scenariusz, w którym nie dojdzie do porozumienia z potencjalnymi partnerami do spełnienia środków zaradczych, prezes Orlenu odpowiedział, że każdy scenariusz jest brany pod uwagę.- Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że to nie jest proces polityczny, tylko ekonomiczny. Jeśli nie będziemy zadowoleni z wyniku negocjacji i nie zepną się nasze oczekiwania, to po prostu go nie przeprowadzimy - podkreślił Daniel Obajtek.