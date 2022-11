Daniel Obajtek ogłasza finisz budowy multienergetycznego giganta

PKN Orlen dopiął przejęcie PGNiG. - Tym samym finalizujemy procesy przejęć, dzięki którym wchodzimy do grona 150 największych firm na świecie.

2 listopada sąd rejonowy w Łodzi zarejestrował połączenie PKN Orlen z PGNiG poprzez wpis do KRS.

Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa oraz Grupy Lotos.

Według zapewnień prezesa Orlenu Daniela Obajtka teraz celem jest jak najszybsze zakończenie integracji łączonych firm.

- Kiedy podpisywałem list intencyjny, nikt nie wierzył, że to się uda. Dotychczas tego typu procesy kończyły się jedynie na listach intencyjnych. Nam się udało, przejęliśmy koncern Energa, przejęliśmy Grupę Lotos, teraz przejmujemy PGNiG - mówił podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Jak podkreślał, w ten sposób powstaje multienergetyczny koncern, którego przychody będą mogły sięgnąć 400 mld zł.

- Dziś wybudowaliśmy koncern multienergetyczny, największy w Europie Środkowej, jeden ze 150 największych koncernów na świecie pod względem przychodów. Udało nam się to zrealizować - dodał prezes Orlenu.

- W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, wielkiej destabilizacji, w czasie wojny w Europie, potrzebny jest koncern multienergetyczny, który zabezpieczy procesy inwestycyjne, bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, Taki był od samego początku zamysł tworzenia tak dużego koncernu - podkreślił prezes Obajtek, dodając, że są to procesy w pełni uzasadnione.

Jak zapowiedział prezes Orlenu, dopięcie ostatniego przejęcia PGNiG, to nie koniec pracy nad budową multienergetycznego koncernu. Teraz trzeba będzie przeprowadzić proces łączenia wszystkich spółek i podmiotów wchodzących w skład nowego koncernu. Wiązać się to będzie również z aktualizacją strategii koncernu.

- Chcemy w trakcie roku zakończyć ten proces, żeby integracja pokazała zdecydowane efekty - poinformował Obajtek.

Prawie pięć lat budowy koncernu multienergetycznego

Historia budowy koncernu multienergetycznego ma pięć lat, mniej więcej tyle, ile w fotelu prezesa Orlenu zasiada Daniel Obajtek, bo przejęcie najpierw Lotosu, potem Energi i wreszcie PGNiG, to właśnie jego idea.

Wszystko zaczęło się od przejęcia Lotosu. Trudny i długi proces

Cały proces Daniel Obajtek zainicjował zaledwie kilka tygodni po objęciu sterów w Orlenie. Prezesem został 6 lutego 2018 roku, a już 27 lutego został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia Grupy Lotos ze Skarbem Państwa, jako większościowym akcjonariuszem.

Fuzja dwóch paliwowych firm analizowana była od lat, podchodziły do niej kolejne rządy, bezskutecznie. Dopiero teraz udało się, nie bez kontrowersji, doprowadzić do połączenia Orlenu i Lotosu.

Nie był to proces łatwy i krótki. Początkowo Orlen szacował, że - uwzględniając względy formalne, m.in. konieczność uzyskania niezbędnych zgód, w tym Komisji Europejskiej - przejęcie Lotosu potrwa około roku.

Ostatecznie cały proces był cztery razy dłuższy i został sfinalizowany dopiero 1 sierpnia 2022 r. poprzez rejestrację połączenia przez sąd.

Najwięcej emocji budziły warunki, które do fuzji postawiła Komisja Europejska w trosce o konkurencyjność regionalnego rynku. W ich ramach Orlen musiał sprzedać określone aktywa z wielu obszarów biznesowych, w których działały oba koncerny, w tym produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

W efekcie doszło do całkowitego przemodelowania rynku, bo zamiast dwóch krajowych mamy jeden koncern paliwowo-naftowy, a konieczność spełnienia wspomnianych środków zaradczych Komisji Europejskiej do fuzji Orlenu z Lotosem wprowadziła do Polski nowych graczy – Saudi Aramco, który za 1,15 mld zł przejmuje 30 proc. wydzielonej Rafinerii Gdańskiej wraz pakietem praw zarządczych. Największa firma naftowa świata przejmie też wszystkie udziały Grupy Lotos w spółce joint venture Lotos-Air BP. Grupa MOL z kolei przejmuje 417 stacji paliw Grupy Lotos. W zamian PKN Orlen przejmie 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln dol. Aktywa w obszarze logistyki paliwowej oraz biznesu asfaltowego z kolei nabyła polska spółka giełdowa Unimot, która zostaje właścicielem 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m sześc. oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Lotos Biopaliwa trafił z kolei do węgierskiej firmy Rossi Biofuel.

Trudny i długi proces przejęcia Lotosu przez Orlen ostatecznie, po ponad czterech latach od zainicjowania, doczekał się finału 1 sierpnia 2022 r., gdy połączenie – po wcześniejszych zgodach akcjonariuszy obu koncernów – zostało zarejestrowane przez sąd.

Kolejna na celowniku Energa. Przejęcie szybko się opłaciło

Kolejnym celem Orlenu na drodze do budowy multienergetycznego koncernu była Energa, jedna z czterech największych grup energetycznych w kraju. Tu przejęcie przebiegło zdecydowanie szybciej.

Wezwanie na 100 proc. akcji gdańskiej spółki energetycznej Orlen ogłosił w grudniu 2019 r. Tym razem Komisja Europejska nie miała żadnych zastrzeżeń i 31 marca 2020 r. wydała bezwarunkową zgodę na przejęcie. Kolejnym krokiem było zawarcie 18 kwietnia 2020 r. Skarbem Państwa porozumienia dotyczące polityki w sektorze energetycznym po przejęciu Energi. Orlen zadeklarował w nim, że będzie kontynuował inwestycje strategiczne Energii i wywiąże się z wszystkich jej zobowiązań. Porozumienie pozwoliło jednak na weryfikację wspomnianych inwestycji, dzięki czemu Orlen, już po przejęciu Energi mógł zmienić projekt budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka i zdecydować o zastąpieniu węgla gazem .

Emocje w trakcie przejęcia przez Orlen Energi budziła też cena, jaką płocki koncern oferował za energetyczną grupę. Początkowo było to 7,2 zł za akcję Energi, ale ostatecznie cena została podniesione do 8,35 zł. Tym samym koszt przejęcia 33,53 mln akcji Energi wyniósł 2,783 mld zł, z czego 1,781 mld zł trafi do Skarbu Państwa.

Ostatecznie Orlen sfinalizował przejęcie Energi 30 kwietnia 2020 r. Efekty biznesowe transakcji koncern pokazuje w swoich wynikach, w których coraz większy udział ma właśnie segment energetyki.

PGNiG ostatnim elementem układanki. Przynajmniej w kraju

Po Lotosie i Enerdze ostatnim elementem w układance Daniela Obajtka był PGNiG. Przejęcie gazowego koncernu Orlen rozpoczął w lipcu 2021 r. od podpisania listu intencyjnego z większościowym właścicielem, czyli Skarbem Państwa.

I tym razem Komisja Europejska nie miała większych zastrzeżeń do transkacji i przekazała badanie koncentracji krajowemu UOKiK. Urząd wydał zgodę na przejęcie kilka miesięcy później, stawiając tylko jeden warunek - zbycie przez PGNiG na rzecz niezależnego inwestora spółki Gas Storage Poland - operatora magazynów gazu. Wciąż nie znamy decyzji

Rząd wydał zgodę na przejęcie PGNiG przez Orlen we wrześniu 2022 r. Miesiąc później transkcję przyklepali akcjonariusze.

Tym samym Daniel Obajtek dopiął ostatni element swojego planu budowy multienergetycznego koncernu.

Czy to koniec akwizycyjnych działań? Z wypowiedzi Daniela Obajtka wynika, że na krajowym rynku Orlen nie widzi już potencjalnych celów do dalszych przejęć, co nie oznacza, że tego typu rozwój nie będzie realizowany poza granicami kraju, gdzie nowy multienergetyczny koncern jest również aktywny.

Eksperci wskazują, że choć proces budowy multienergetycznego koncernu był żmudny, długotrwały i trudny, to największe wyzwanie dopiero czeka Orlen teraz. W toku wszystkich przejęć architekci tych procesów wielokrotnie wskazywali na synergie, jakie mają z nich płynąć. Teraz przyjdzie pora na sprawdzenie, czy rzeczywiście uzasadnią one proces przejęcia przez Orlen Lotosu, Energi i PGNiG.