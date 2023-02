Daniel Obajtek przedstawi dziś plan na nowy wielki Orlen

Nieco ponad dwa lata po publikacji strategii Orlen aktualizuje swoje wieloletnie plany. Już dziś poznamy pomysł Daniela Obajtka na nowy wielki koncern powstały po przejęciu najpierw Energi, potem Lotosu i wreszcie PGNiG.

PKN Orlen zaprezentował swoją dotychczasową strategię niedawno, bo w listopadzie 2020 r. Zawarto w niej plan transformacji energetycznej koncernu w perspektywie 2030 r., której głównymi elementami zostały czysta energetyka i nowoczesna petrochemia.

Strategia z 2020 r. zakładała skumulowany wynik operacyjny w latach 2020-2030 EBITDA LIFO na poziomie ok. 195 mld zł i łączne nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 140 mld zł.

- Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu - mówił wówczas prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Koncern podkreślał, że podział planowanych nakładów inwestycyjnych do 2030 roku w poszczególnych obszarach aktywności ma skupiać się na maksymalizacji ich wyników.

I tak w obszarze wydobycia Orlen kreślił plany budowania portfela aktywów wydobywczych w gazie i rekonfigurację obecnych aktywów w obszarze wydobycia. W segmencie rafineryjnym koncern skupić się miał na poprawie efektywności i konsolidacji aktywów rafineryjnych oraz dalszym rozwoju biopaliw i biokomponentów. W segmencie detalicznym inwestycje realizowane miały być poprzez rozbudowę sieci i oferty detalicznej. Zgodnie z planami zawartymi w strategii do 2030 r. sieć Orlenu miała się rozwinąć do 3500 stacji.

W obszarze dystrybucji energii i gazu strategia zakładała optymalizację inwestycji w infrastrukturę energetyczną, a w petrochemii rozwój aktywów.

W obszarze energetyki odnawialnej Orlen założył plan dynamicznego rozwoju aktywów w morskiej i lądowej energetyce wiatrowej oraz fotowoltaice. Rozwój aktywów planowany był również w energetyce gazowej.

Koncern w swoim dziesięcioletnim planie zakładał także inwestycje w detalu pozapaliwowym, w tym w nowe kanały i zintegrowaną ofertę usług pozapaliwowych, inwestycje w budowę pozycji w obszarach nowej mobilności, w rozwój technologii i budowę mocy w recyklingu oraz biomateriałach.

Nowy wielki Orlen potrzebuje aktualizacji strategii do swoich możliwości

Swoje miejsce w strategii Orlenu znalazł także wodór i inwestycje w technologie wodorowe. Koncern ma ambicję zajęcia znaczącej pozycji w transporcie i energetyce opartej na wodorze. Nakłady na badania, rozwój i innowacje oraz rozwiązania cyfrowe sięgnąć mają do 2030 r. ok. 10 mld złotych.

Minęły nieco ponad dwa lata i PKN Orlen ogłasza nową strategię, choć jak podkreślał wielokrotnie prezes koncernu Daniel Obajtek, to bardziej aktualizacja, która dostosowuje plany koncernu do nowej rzeczywistości. A zmieniło się wszystko. Po dopięciu wszystkich procesów akwizycyjnych - Energi, Lotosu i PGNiG - zmienił się nie tylko sam Orlen, zmieniło się także otoczenie makroekonomiczne koncernu. Najpierw pandemia, potem wybuch wojny przemeblowały paliwową mapę świata.

W ubiegłym roku Orlen wypracował przychody na poziomie 278,5 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 38,7 mld zł, a na inwestycję wydał niespełna 20 mld zł. Ciężko porównywać te rekordowe wyniki do wcześniejszych lat, jak i na ich podstawie prognozować. W głównej mierze ponadprzeciętne przychody i zyski to efekt wspomnianych przejęć i połączenia biznesu Orlenu z Lotosem i PGNiG, ale uwarunkowań rynkowych. Po wybuchu wojny i zawirowaniach na rynkach surowcowych koncerny paliwowo-naftowe na całym świecie wypracowały ponadprzeciętne zyski.

Mimo to zestawienie ubiegłorocznych wyników z planami zawartymi w strategii już pokazuje, że nowy koncern ma nie tylko zupełnie inną skalę działania po dopięciu przejęć, ale także możliwości inwestycyjne.

Dlatego Orlen musiał strategiczne plany dostosować i do nowych rozmiarów i możliwości firmy, ale także do otoczenia. To w nowej strategii znaleźć się ma plan poukładania wszystkich elementów nowego koncernu. Rynek liczy także na wyraźne wskazane oczekiwanych synergii.

Szczegóły poznamy już dziś o godz. 13:30.