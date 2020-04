Daniel Obajtek: przeznaczamy łącznie 100 mln zł na walkę z koronawirusem

Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, w której liczy się czas reakcji. Pomoc kierujemy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, głównie do placówek medycznych - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, iż na walkę z epidemią koronawirusa koncern przekazał dotąd 100 mln zł.

Obajtek podkreślił, iż dotychczas "łącznie na środki higieny i ochrony oraz na sprzęt medyczny PKN Orlen przeznaczył już 100 mln zł".

Jak wspomniał w komunikacie płocki koncern, "wsparcie rzeczowe i finansowe jest przekazywane w szczególności służbom medycznym oraz mundurowym, zaangażowanym w ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób.

Środki zostały przeznaczone np. na zakup masek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów i gogli medycznych.

Przeznaczamy łącznie 100 mln zł na walkę z #koronawirus.em i wsparcie służb medycznych. W obliczu olbrzymiego wyzwania, przed którym wszyscy stoimy, szczególnie ważna jest wzajemna pomoc i współdziałanie. @PKN_ORLEN jest z Polakami na dobre i na złe! pic.twitter.com/Wybl8RqhTz — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) April 3, 2020

PKN Orlen przypomniał m.in., że do tej pory zakupił 7 mln masek chroniących przed zakażeniem koronawirusem, przy czym o ich docelowej dystrybucji zdecydują Agencja Rezerw Materiałowych oraz korporacyjna Fundacja Orlen.



Spółka wyjaśniła, iż kupiono dwa rodzaje masek ochronnych. Pierwszy to trójwarstwowe maski jednorazowe, których zewnętrzne warstwy są wykonane z antybakteryjnego materiału, natomiast wewnętrzna stanowi bazę filtrującą - maksymalna szybkość filtracji wynosi w tym przypadku 94 proc. Drugi rodzaj to maski, które ściśle przylegają do twarzy i zapewniają bardzo skuteczne filtrowanie oraz najwyższy stopień ochrony - wydajność filtra przekracza 96 proc., a maski te są wykorzystywane przede wszystkim w służbie zdrowia oraz przemyśle chemicznym.

Jak dodał PKN Orlen, jego korporacyjna Fundacja Orlen przekazała z kolei 10 mln zł na pomoc szpitalom w całej Polsce, zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem osób zakażonych koronawirusem.



Według płockiego koncernu, placówki, które otrzymały darowizny poszerzą bazę laboratoryjną, zakupią karetki, sprzęt medyczny, a także środki ochrony - kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne.

PKN Orlen wspomniał również, że wsparcie z jego strony na działania związane z walką z epidemią koronawirusa otrzymała również Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli - na jej potrzeby przekazano dwa samochody dostawcze.