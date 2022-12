Daniel Obajtek za trzy lata chce już budować reaktor atomowy w Orlenie

Planujemy za trzy lata zacząć budować pierwszy SMR w Polsce - oznajmił 1 grudnia prezes Polskiego Koncernu Naftowego Orlen Daniel Obajtek.

W czwartek, 1 grudnia, podczas VII Kongresu Polskiego Kapitału prezes PKN Orlen powiedział, że nowe technologie są konieczne. To nie jest tylko środowisko, to jest nasze bezpieczeństwo. "Doszukujmy się w nich bezpieczeństwa, ekologii, ale doszukujmy się też naszej przyszłości naszego biznesu. Tego nie da się oderwać od siebie, to jest wszystko bardzo ważne" - dodał.

We wrześniu br. "w Karpaczu ogłosiliśmy neutralność klimatyczną do 2050. I to nie tylko było związane ze środowiskiem. To przede wszystkim było związane z biznesem" - mówił.

Orlen zamierza iść w technologie zeroemisyjne. Wykorzysta atom

Zaczęliśmy realizować tę strategię. Strategię, która polega na zbudowaniu silnej, mocnej firmy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Po pierwsze aby ta firma miała odpowiedni kapitał, odpowiednią wielkość, odpowiednie filary działalności, by ta firma była multienergetyczna, by mogła przeprowadzać procesy inwestycyjne. (...) Musi być koło zamachowe transformacji - firma, która będzie miała kapitał, zyski i technologie" - mówił. Dodał, że firma o odpowiedniej wielkości ma zupełnie inną pozycję jeżeli chodzi o partnerstwo z innymi firmami.

"Mamy rynek, ale musimy mieć też technologie; to jest kwestia zeroemisyjnej energetyki" - dodał. Zdaniem prezesa PKN Orlen, przede wszystkim jest to energetyka atomowa, to są MMR, SMR (małe reaktory atomowe - red.)". Państwo realizuje projekt dużego atomu, to dobry kierunek, ale następnym - tzw. energetyką atomową rozporoszoną powinny być MMR i SMR - ocenił.

"Planujemy za trzy lata zacząć budować pierwszy SMR w Polsce. Jak się uda, w 2028 r. (...) musimy ten pierwszy SMR zbudować" - powiedział Obajtek.

"Nie możemy cofnąć procesów inwestycyjnych.(...) Trzeba patrzeć, ile biznes inwestuje w nowoczesne technologie. Mówimy o dochodach Orlenu w ciągu tych 6 lat i trzech kwartałów - było to 50 mld zł, ale zainwestowaliśmy też około 50 mld zł. Nie kumulujemy kapitału, my ten kapitał inwestujemy i to nie tylko dla własnego biznesu, ale dla budowy zeroemisyjności" - zaznaczył.

W sprawie atomu Orlen połączył siły z Synthosem

Na początku lipca Orlen Synthos Green Energy złożył wniosek o ocenę technologii SMR do Państwowej Agencji Atomistyki.

Jesienią 2019 r. Synthos i GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały porozumienie o współpracy przy badaniu możliwości budowy elektrowni jądrowej z reaktorami BWRX-300. W sierpniu 2020 r. spółka Synthos Green Energy została Partnerem Strategicznym GEH z zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. Latem 2021 r. SGE i ZE PAK ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu, mającego prowadzić do zbudowania na terenie po eksploatacji węgla brunatnego 4-6 reaktorów BWRX-300. Na początku grudnia Synthos Green Energy i PKN Orlen podpisały umowę inwestycyjną, efektem której będzie joint venture do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy reaktorów.

Na początku czerwca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał, że bada wniosek o zgodę na powołanie w Polsce przez Synthos Green Energy i GE-Hitachi Nuclear Energy International (GEHI) spółki - przedstawiciela handlowego GEHI w zakresie technologii reaktorów SMR.