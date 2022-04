Daniel Obajtek został tymczasowym prezesem Energi

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został czasowo delegowany do wykonywania czynności prezesa zarządu Energi, spółki zależnej koncernu.

W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z całą serią kadrowych roszad w państwowych spółkach. Zmiany prezesów nastąpiły w PGNiG, Enerdze, Tauronie i Enei.

Od czasu objęcia władzy przez PiS w listopadzie 2015 r. doszło już 11 razy do zmiany prezesa Energi.

Daniel Obajtek będzie pełnił tę funkcję czasowo, bez pobierania wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że dwa dni wcześniej, 19 kwietnia prezes Polskiego Koncernu Naftowego Orlen Daniel Obajtek został powołany do rady nadzorczej Energi. Z takim wnioskiem zwrócił się większościowy akcjonariusz energetycznej spółki, czyli właśnie PKN Orlen.

Teraz decyzją rady nadzorczej Energi Daniel Obajtek został delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres od 21 kwietnia 2022 roku do 21 lipca 2022 roku.

Jak poinformowano w komunikacie, Daniel Obajtek będzie pełnił nowe obowiązki bez pobierania wynagrodzenia.

Roszady w państwowych spółkach

Energa, jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jeden z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce, pozostawała bez prezesa od 9 kwietnia 2022 r., gdy z tego stanowiska zrezygnowała Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Menedżerka odeszła z energetycznej spółki po powołaniu na stanowisko prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Stanowisko szefa gazowej spółki z kolei zwolniło się po rezygnacji Pawła Majewskiego, który według najnowszych informacji będzie teraz kierował Eneą. 20 kwietnia został powołany na stanowisko prezesa poznańskiej spółki energetycznej.

Jak widać, mamy w ostatnich tygodniach do czynienia z całą serią kadrowych roszad w państwowych spółkach. Energa w tym gronie jednak się wyróżnia. Od czasu objęcia władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość w listopadzie 2015 r. do zmiany prezesa doszło już 11 razy. Teraz firmą kierować będzie do 21 lipca 2022 r. Daniel Obajtek, który był już wcześniej prezesem Energi.

Prezes od misji specjalnej

Daniel Obajtek trafił do PKN Orlen w lutym 2018 r. Wcześniej - od 2017 do lutego 2018 r. - pełnił funkcję prezesa zarządu grupy Energa. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jako prezes Energi nie stronił od trudnych decyzji; w czasie jego prezesury doszło m.in. do zmian kadrowych w zarządach spółek zależnych i podjęcia głośnej decyzji o uznaniu 150 umów za nieważne.

Zasiadając w w 2018 r. w fotelu prezesa PKN Orlen, również podjął się trudnej misji - budowy multienergetycznego koncernu na bazie płockiego koncernu. Najpierw doprowadził do przejęcia kapitałowego grupy Energa przez Orlen. Teraz realizuje przejęcie Grupy Lotos i PGNiG.

Na początku 2021 r. oba procesy weszły w kluczowy etap. Poznaliśmy partnerów do realizacji środków zaradczych w ramach fuzji z Lotosem, a także UOKiK wyraził zgodę na przejęcie PGNiG.

Orlen podkreśla, że to również w czasie prezesury Daniela Obajtka Orlen rozpoczął największą w Europie inwestycję petrochemiczną, jaką jest budowa nowego kompleksu Olefin w Płocku szacowana jest na ok. 13,5 mld zł, a także uruchomił Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku, inwestycję o wartości ok. 184 mln zł. Decyzją Daniela Obajtka Orlen zdecydował się na zaangażowanie i wdrożenie zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR.

Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.