Diesel znów mocno w górę

W środę diesel znów mocno zdrożał, tydzień do tygodnia o 14 groszy - wskazali w środę analitycy e-petrol. Jak podali, jego średnia cena na stacjach benzynowych wyniosła 7,13 zł za litr.

"W środę, w porównaniu do wyników poprzedniego notowania, diesel jest droższy aż o 14 groszy i jego litr kosztuje przeciętnie 7,13 zł. Mniejsza podwyżka (o 5 groszy na litrze) dotyczy także benzyny Pb95, za którą płaci się przeciętnie 6,46 zł. Powody do zadowolenia mają natomiast tankujący autogaz, który staniał o 3 grosze do poziomu 3,64 zł/l" - podali analitycy portalu.

W ich ocenie, wzrost cen oleju napędowego na stacjach jest związany z wyraźnymi podwyżkami cen tego paliwa w hurcie, jakie miały miejsce przed Wielkanocą.

Dodali, że na paliwowej mapie Polski wyróżnia się Wielkopolska z najniższymi cenami paliw. W tej części Polski najmniej płaci się za benzynę 95-oktanową i olej napędowy średnio po: 6,41 i 7,05 zł/l. Najmniej za autogaz kierowcy płacą na Lubelszczyźnie - średnio 3,55 zł.

Najdroższe paliwo portal odnotował na Podlasiu. Tam litr Pb95 kosztuje odpowiednio 6,52 zł, diesel 7,16 zł Identyczna cena diesla pojawiła w województwie lubelskim. Autogaz najdroższy jest na Dolnym Śląsku, gdzie kosztuje średnio 3,68 zł/l - podał e-petrol.